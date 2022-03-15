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https://tr.sputniknews.com/20220315/eyfel-kulesi-6-metre-uzadi-1054734295.html
Eyfel Kulesi 6 metre uzadı
Eyfel Kulesi 6 metre uzadı
Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, 10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteninin yerleştirilmesi sonucu daha... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
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фото, fransa, paris, eyfel

Eyfel Kulesi 6 metre uzadı

14:18 15.03.2022 (güncellendi: 14:20 15.03.2022)
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Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, 10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteninin yerleştirilmesi sonucu daha da uzadı.
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND

19. yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel'in elinden çıkan kulenin boyu helikopterle taşınan antenle birlikte 330 metreyi buldu.

19. yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel&#x27;in elinden çıkan kulenin boyu helikopterle taşınan antenle birlikte 330 metreyi buldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND

19. yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel'in elinden çıkan kulenin boyu helikopterle taşınan antenle birlikte 330 metreyi buldu.

© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND

TripAdvisor sitesine göre Eyfel Kulesi dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri.

TripAdvisor sitesine göre Eyfel Kulesi dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND

TripAdvisor sitesine göre Eyfel Kulesi dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri.

© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Kule ilk inşa edildiğinde insan elinden çıkan en uzun yapı olarak Washington Anıtı'nı geçmişti.

Kule ilk inşa edildiğinde insan elinden çıkan en uzun yapı olarak Washington Anıtı&#x27;nı geçmişti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Kule ilk inşa edildiğinde insan elinden çıkan en uzun yapı olarak Washington Anıtı'nı geçmişti.

© AFP 2022 / JOEL SAGET

1929'da ise New York City'deki Chrysler Binası bu unvanı ele geçirdi.

1929&#x27;da ise New York City&#x27;deki Chrysler Binası bu unvanı ele geçirdi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / JOEL SAGET

1929'da ise New York City'deki Chrysler Binası bu unvanı ele geçirdi.

© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN

Yapıldığı ilk yıldan beri her sene bir milyondan fazla ziyaretçi çeken ve üzerindeki anten kısmı ile toplamda 327 metre olan kulenin inşaatı için 3 bin kişi, 26 ay boyunca çalışmıştı.

Yapıldığı ilk yıldan beri her sene bir milyondan fazla ziyaretçi çeken ve üzerindeki anten kısmı ile toplamda 327 metre olan kulenin inşaatı için 3 bin kişi, 26 ay boyunca çalışmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN

Yapıldığı ilk yıldan beri her sene bir milyondan fazla ziyaretçi çeken ve üzerindeki anten kısmı ile toplamda 327 metre olan kulenin inşaatı için 3 bin kişi, 26 ay boyunca çalışmıştı.

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