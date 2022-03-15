Eyfel Kulesi 6 metre uzadı

19. yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel'in elinden çıkan kulenin boyu helikopterle taşınan antenle birlikte 330 metreyi buldu.
19. yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel'in elinden çıkan kulenin boyu helikopterle taşınan antenle birlikte 330 metreyi buldu.
TripAdvisor sitesine göre Eyfel Kulesi dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri.
TripAdvisor sitesine göre Eyfel Kulesi dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri.
Kule ilk inşa edildiğinde insan elinden çıkan en uzun yapı olarak Washington Anıtı'nı geçmişti.
Kule ilk inşa edildiğinde insan elinden çıkan en uzun yapı olarak Washington Anıtı'nı geçmişti.
1929'da ise New York City'deki Chrysler Binası bu unvanı ele geçirdi.
1929'da ise New York City'deki Chrysler Binası bu unvanı ele geçirdi.
Yapıldığı ilk yıldan beri her sene bir milyondan fazla ziyaretçi çeken ve üzerindeki anten kısmı ile toplamda 327 metre olan kulenin inşaatı için 3 bin kişi, 26 ay boyunca çalışmıştı.
Yapıldığı ilk yıldan beri her sene bir milyondan fazla ziyaretçi çeken ve üzerindeki anten kısmı ile toplamda 327 metre olan kulenin inşaatı için 3 bin kişi, 26 ay boyunca çalışmıştı.