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Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem
Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem
Galatasaray'ın 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona'yı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında görev alacak hakem kadrosu... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T17:55+0300
2022-03-15T17:55+0300
spor
galatasaray
barcelona
maç
hakem
italyan
uefa
uefa avrupa ligi
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Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçında İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220315/barcelonadan-galatasaray-macina-ozel-paylasim-dunyanin-en-guzel-sehirlerinden-birine-geliyoruz-1054741099.html
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galatasaray, barcelona, maç, hakem, italyan, uefa, uefa avrupa ligi

Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem

17:55 15.03.2022
© AAFIFA kokartlı hakem
FIFA kokartlı hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© AA
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Galatasaray'ın 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona'yı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında görev alacak hakem kadrosu belli oldu.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçında İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato düdük çalacak.
Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
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