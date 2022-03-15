https://tr.sputniknews.com/20220315/guney-afrika-facebook-ve-whatsappin-sahibi-metayi-mahkemeye-verdi-1054721457.html

Güney Afrika, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi

Güney Afrika, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi

Güney Afrika'da rekabet kurumu, sosyal medya platformları Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T02:49+0300

2022-03-15T02:49+0300

2022-03-15T02:50+0300

dünya

facebook

meta

güney afrika

dava

whatsapp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054643339_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_697b98c41e6c0958cf6c66baca761ed2.jpg

Güney Afrika Rekabet Komisyonundan yapılan açıklamada, Meta ve yan kuruluşları WhatsApp ile Facebook Güney Afrika hakkında, pazardaki hakim durumu suistimal etme suçlamasıyla kovuşturma yapılması için Rekabet Mahkemesine başvurulduğu duyuruldu.Açıklamada, WhatsApp'ın Güney Afrika hükümetince 2018'de başlatılan ve vatandaşların devlet kuruluşlarıyla doğrudan irtibata geçebilmesini amaçlayan 'GovChat' isimli mesajlaşma uygulamasını devre dışı bırakma niyetinde bulunduğu iddia edildi.Komisyon, mahkemeden Meta, WhatsApp ve Facebook'un Güney Afrika'daki toplam cirolarının yüzde 10'u kadar ceza verilmesini talep ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220314/meta-facebookta-ruslara-yonelik-siddet-soylemlerine-izin-veren-politikasindan-geri-adim-atti-1054704873.html

güney afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, meta, güney afrika, dava, whatsapp