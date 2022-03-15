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https://tr.sputniknews.com/20220315/guney-afrika-facebook-ve-whatsappin-sahibi-metayi-mahkemeye-verdi-1054721457.html
Güney Afrika, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi
Güney Afrika, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi
Güney Afrika'da rekabet kurumu, sosyal medya platformları Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T02:49+0300
2022-03-15T02:50+0300
dünya
facebook
meta
güney afrika
dava
whatsapp
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Güney Afrika Rekabet Komisyonundan yapılan açıklamada, Meta ve yan kuruluşları WhatsApp ile Facebook Güney Afrika hakkında, pazardaki hakim durumu suistimal etme suçlamasıyla kovuşturma yapılması için Rekabet Mahkemesine başvurulduğu duyuruldu.Açıklamada, WhatsApp'ın Güney Afrika hükümetince 2018'de başlatılan ve vatandaşların devlet kuruluşlarıyla doğrudan irtibata geçebilmesini amaçlayan 'GovChat' isimli mesajlaşma uygulamasını devre dışı bırakma niyetinde bulunduğu iddia edildi.Komisyon, mahkemeden Meta, WhatsApp ve Facebook'un Güney Afrika'daki toplam cirolarının yüzde 10'u kadar ceza verilmesini talep ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/meta-facebookta-ruslara-yonelik-siddet-soylemlerine-izin-veren-politikasindan-geri-adim-atti-1054704873.html
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facebook, meta, güney afrika, dava, whatsapp

Güney Afrika, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi

02:49 15.03.2022 (güncellendi: 02:50 15.03.2022)
© REUTERS / DADO RUVICMeta
Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Güney Afrika'da rekabet kurumu, sosyal medya platformları Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi.
Güney Afrika Rekabet Komisyonundan yapılan açıklamada, Meta ve yan kuruluşları WhatsApp ile Facebook Güney Afrika hakkında, pazardaki hakim durumu suistimal etme suçlamasıyla kovuşturma yapılması için Rekabet Mahkemesine başvurulduğu duyuruldu.
Açıklamada, WhatsApp'ın Güney Afrika hükümetince 2018'de başlatılan ve vatandaşların devlet kuruluşlarıyla doğrudan irtibata geçebilmesini amaçlayan 'GovChat' isimli mesajlaşma uygulamasını devre dışı bırakma niyetinde bulunduğu iddia edildi.
Komisyon, mahkemeden Meta, WhatsApp ve Facebook'un Güney Afrika'daki toplam cirolarının yüzde 10'u kadar ceza verilmesini talep ediyor.
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