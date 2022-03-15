Türkiye
SON DAKİKA| Patruşev: Ukrayna’nın Donetsk’e yaptığı füze saldırısı Nazi yanlısı tutumunu bir kez daha doğruluyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220315/istanbul-emniyet-mudurlugu-14-mart-etkinligine-herhangi-bir-mudahalede-bulunulmamistir-1054736158.html
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 14 Mart etkinliğine herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 14 Mart etkinliğine herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim'de 14 Mart etkinliği sırasında arbede yaşandığını ve hekimlere polis tarafından müdahale bulunulmadığını belirtti. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T15:07+0300
2022-03-15T15:07+0300
türkiye
istanbul emniyet müdürlüğü
doktor
grev
taksim
çelenk
14 mart tıp bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054706933_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_91e00aaf9501552ddfde3a5ee2d753b2.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "14.03.2022 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'na gelen Türk Tabipler Birliği'ne mensup 20 kişilik bir grup tarafından basın açıklaması yapılmak istenilmiştir. Alanda bulunan görevlilerimizce kendilerine, her yıl 14 Mart'ta olduğu gibi Atatürk Anıtı'na çelenk koyabilecekleri, ancak meydanın, 'basın açıklamaları yapılacak yerler arasında olmadığı' ifade edilmiştir" denildi."Grup üyelerinin, basın açıklaması yapmadan çelenk koymayacaklarını söyleyerek, Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine, grubun yürüyüşü engellenmiştir" denilen açıklamada, "Görevlilerimize yönelik fiziki taşkınlıkta bulunulmuş, bu sırada yere düşen bir hekim, görevlimizin yardımıyla yerden kaldırılmıştır. İddia edildiği gibi gruba, görevlilerimizce herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Kendilerine tekrar tekrar, Anıta çelenk koyarak İstiklal Marşı okuyabilecekleri bildirilmiş, ancak bunu kabul etmeyen grup üyeleri, çelengi bariyerlere bırakarak alandan ayrılmışlardır" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220314/taksimde-doktor-ve-polisler-arasinda-arbede-89-yasindaki-doktor-yere-dustu--1054706958.html
türkiye
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054706933_60:0:567:380_1920x0_80_0_0_d510d5bc5c91908595162a663931851f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul emniyet müdürlüğü, doktor, grev, taksim, çelenk, 14 mart tıp bayramı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 14 Mart etkinliğine herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır

15:07 15.03.2022
© DHATaksim'de doktor ve polisler arasında arbede: 89 yaşındaki doktor yere düştü
Taksim'de doktor ve polisler arasında arbede: 89 yaşındaki doktor yere düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim'de 14 Mart etkinliği sırasında arbede yaşandığını ve hekimlere polis tarafından müdahale bulunulmadığını belirtti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "14.03.2022 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'na gelen Türk Tabipler Birliği'ne mensup 20 kişilik bir grup tarafından basın açıklaması yapılmak istenilmiştir. Alanda bulunan görevlilerimizce kendilerine, her yıl 14 Mart'ta olduğu gibi Atatürk Anıtı'na çelenk koyabilecekleri, ancak meydanın, 'basın açıklamaları yapılacak yerler arasında olmadığı' ifade edilmiştir" denildi.
"Grup üyelerinin, basın açıklaması yapmadan çelenk koymayacaklarını söyleyerek, Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine, grubun yürüyüşü engellenmiştir" denilen açıklamada, "Görevlilerimize yönelik fiziki taşkınlıkta bulunulmuş, bu sırada yere düşen bir hekim, görevlimizin yardımıyla yerden kaldırılmıştır. İddia edildiği gibi gruba, görevlilerimizce herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Kendilerine tekrar tekrar, Anıta çelenk koyarak İstiklal Marşı okuyabilecekleri bildirilmiş, ancak bunu kabul etmeyen grup üyeleri, çelengi bariyerlere bırakarak alandan ayrılmışlardır" ifadeleri yer aldı.
Taksim'de doktor ve polisler arasında arbede: 89 yaşındaki doktor yere düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
TÜRKİYE
Taksim'de doktorlar ve polisler arasında arbede: 89 yaşındaki doktor yere düştü
Dün, 16:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала