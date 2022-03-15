https://tr.sputniknews.com/20220315/kirim-tatarlari-turkiyeden-meclis-liderlerini-rusyaya-teslim-etmesini-talep-etti-1054742270.html
Kırım Tatarları, Türkiye’den ‘Meclis’ liderlerini Rusya’ya teslim etmesini talep etti
Kırım Tatarları, Türkiye’den ‘Meclis’ liderlerini Rusya’ya teslim etmesini talep etti
Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Rusya’da aşırılıkçı örgüt olarak kabul edilen... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T18:09+0300
2022-03-15T18:09+0300
2022-03-15T18:09+0300
dünya
kırım
tatar
eyvaz umerov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104133/15/1041331559_0:243:2774:1803_1920x0_80_0_0_e9ae62803b9b97d3446f5766b1933009.jpg
Umerov, uzun yıllardır Ukrayna’da saklanan Çubar ve Cemil’in şimdi Türkiye’de bulunduğunu ve Cemil’in Erdoğan’la görüştüğünü söyledi.Umerov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, koca ve medeni bir ülkenin liderinin, kendisini, uzun süredir onu hor gören halkın lideri olarak gösteren bir suçluyla aynı masada oturarak sohbet etmesi yakışık almaz. Ülkelerimiz arasındaki Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması’na uygun olarak Mustafa Cemil ve Refat Çubar’ın, üçüncü ülkeye kaçmadan Rusya Federasyonu’na teslim edilmelerini talep ediyoruz” diye yazdı.Cemil ve Çubar’ın, Kırım’a yönelik enerji, gıda ve su ablukasını organize ettikleri için sadece devlet değil, halk mahkemesinde de yargılanacaklarını söyleyen Umerov, “Rusya’ya bağlı Kırım’ın Kırım Tatarları defalarca çeşitli uluslararası kurumlara, Cemil ve Çubar’ın Kırım’ın yerli halkının temsilcileri olarak algılanmaması çağrısında bulunmuştu. Bu hakkı, halklarını bırakıp işgalci Ukrayna devletinin çıkarlarını savunmak için kaçtıkları anda kaybettiler” ifadesini kullandı.Cemil ve Çubar’ın Rusya’de federal arama listesinde yer aldığını anımsatan Umerov, Cemil’e karşı birkaç dava açıldığını, Çubar’ın da 2014’te Kırım’da ölümlere yol açan şiddet olaylarını organize ettiği için 6 yıl hapse mahkum edildiğini kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104133/15/1041331559_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e6e8ab24752c666bd16e6e8bbb8ace6e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırım, tatar, eyvaz umerov
Kırım Tatarları, Türkiye’den ‘Meclis’ liderlerini Rusya’ya teslim etmesini talep etti
Abone ol
Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Rusya’da aşırılıkçı örgüt olarak kabul edilen Kırım Tatar Halkı Meclisi’nin liderleri Mustafa Cemil ve Refat Çubar’ı teslim etme çağrısında bulundu.
Umerov, uzun yıllardır Ukrayna’da saklanan Çubar ve Cemil’in şimdi Türkiye’de bulunduğunu ve Cemil’in Erdoğan’la görüştüğünü söyledi.
Umerov, Telegram
hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, koca ve medeni bir ülkenin liderinin, kendisini, uzun süredir onu hor gören halkın lideri olarak gösteren bir suçluyla aynı masada oturarak sohbet etmesi yakışık almaz. Ülkelerimiz arasındaki Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması’na uygun olarak Mustafa Cemil ve Refat Çubar’ın, üçüncü ülkeye kaçmadan Rusya Federasyonu’na teslim edilmelerini talep ediyoruz”
diye yazdı.
Cemil ve Çubar’ın, Kırım’a yönelik enerji, gıda ve su ablukasını organize ettikleri için sadece devlet değil, halk mahkemesinde de yargılanacaklarını söyleyen Umerov, “Rusya’ya bağlı Kırım’ın Kırım Tatarları defalarca çeşitli uluslararası kurumlara, Cemil ve Çubar’ın Kırım’ın yerli halkının temsilcileri olarak algılanmaması çağrısında bulunmuştu. Bu hakkı, halklarını bırakıp işgalci Ukrayna devletinin çıkarlarını savunmak için kaçtıkları anda kaybettiler” ifadesini kullandı.
Cemil ve Çubar’ın Rusya’de federal arama listesinde yer aldığını anımsatan Umerov, Cemil’e karşı birkaç dava açıldığını, Çubar’ın da 2014’te Kırım’da ölümlere yol açan şiddet olaylarını organize ettiği için 6 yıl hapse mahkum edildiğini kaydetti.