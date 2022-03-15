Türkiye
CANLI | ABD Hazine Bakanlığı, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya ‘yolsuzluğa katılma’ iddiasıyla bir kez daha yaptırım uygulandığını belirtti
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220315/sok-getir-ile-satis-gorusmelerini-durdurdu-1054744949.html
Şok, Getir ile satış görüşmelerini durdurdu
Şok, Getir ile satış görüşmelerini durdurdu
Yıldız Holding, geçen yılın son aylarında gündeme gelen bir kısım azınlık payların Getir'e satışını, dünyada ve bölgede oluşan olumsuz koşullar nedeniyle... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T20:15+0300
2022-03-15T20:15+0300
ekonomi
şok
getir
yıldız holding
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050323849_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ee93f6b3b74ce5fb9f4d8959c40268be.jpg
Yıldız Holding, Getir Perakende ile devam eden Şok hisselerinin satışı görüşmelerini durdurduğunu açıkladı. Şok Marketler tarafından KAP'a yapılan açıklamada, 12 Kasım 2021 tarihinde Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığının açıklandığı hatırlatıldı.Açıklamada, "Takip eden dönemde Yıldız Holding Dünya'da ve bölgemizde oluşan olumsuz koşulları göz önüne alarak karşılıklı mutabakat ile bahsi geçen azınlık paylarının satışına ilişkin görüşmeleri durdurma kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050323849_138:0:1038:675_1920x0_80_0_0_9ce9d543cc5641ef351fa42fd82efa20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şok, getir, yıldız holding

Şok, Getir ile satış görüşmelerini durdurdu

20:15 15.03.2022
© DHAŞok Marketler
Şok Marketler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Yıldız Holding, geçen yılın son aylarında gündeme gelen bir kısım azınlık payların Getir'e satışını, dünyada ve bölgede oluşan olumsuz koşullar nedeniyle durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Yıldız Holding, Getir Perakende ile devam eden Şok hisselerinin satışı görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.
Şok Marketler tarafından KAP'a yapılan açıklamada, 12 Kasım 2021 tarihinde Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığının açıklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Takip eden dönemde Yıldız Holding Dünya'da ve bölgemizde oluşan olumsuz koşulları göz önüne alarak karşılıklı mutabakat ile bahsi geçen azınlık paylarının satışına ilişkin görüşmeleri durdurma kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала