https://tr.sputniknews.com/20220315/sok-getir-ile-satis-gorusmelerini-durdurdu-1054744949.html

Şok, Getir ile satış görüşmelerini durdurdu

Şok, Getir ile satış görüşmelerini durdurdu

Yıldız Holding, geçen yılın son aylarında gündeme gelen bir kısım azınlık payların Getir'e satışını, dünyada ve bölgede oluşan olumsuz koşullar nedeniyle... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T20:15+0300

2022-03-15T20:15+0300

2022-03-15T20:15+0300

ekonomi

şok

getir

yıldız holding

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Yıldız Holding, Getir Perakende ile devam eden Şok hisselerinin satışı görüşmelerini durdurduğunu açıkladı. Şok Marketler tarafından KAP'a yapılan açıklamada, 12 Kasım 2021 tarihinde Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığının açıklandığı hatırlatıldı.Açıklamada, "Takip eden dönemde Yıldız Holding Dünya'da ve bölgemizde oluşan olumsuz koşulları göz önüne alarak karşılıklı mutabakat ile bahsi geçen azınlık paylarının satışına ilişkin görüşmeleri durdurma kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.

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şok, getir, yıldız holding