https://tr.sputniknews.com/20220315/suaviden-datca-belediyesinin-karl-marx-paylasimina-yanit-bilgim-var-izin-aldilar-1054723047.html
Suavi'den Datça Belediyesi'nin 'Karl Marx' paylaşımına yanıt: Bilerek yapılmış bir paradoks
Suavi'den Datça Belediyesi'nin 'Karl Marx' paylaşımına yanıt: Bilerek yapılmış bir paradoks
Sanatçı Suavi, Datça Belediyesi'nin Twitter paylaşımında Karl Marx'ı anarken kendi fotoğrafının paylaşılmasına ilişkin, "Bilgim var, izin aldılar. Bilerek... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T07:22+0300
2022-03-15T07:22+0300
2022-03-15T08:08+0300
türkiye
datça belediyesi
karl marx
suavi
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Datça Belediyesi'nin “Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. Ekonomi, toplum bilimi, tarih, felsefe gibi birçok alanda fikirleriyle tüm dünyayı etkileyen filozof Karl Marx 139 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Saygıyla…" diyerek Karl Marx'ı sanatçı Suavi'nin fotoğrafı ile anması sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.Independent'a konuşan Suavi, durumdan haberi olduğunu belirterek, "Datça Belediyesi'nin sosyal mecrasını yöneten arkadaşlar benim ekibinden izin almışlar. 'Böyle bir şey kullanabilir miyiz?' diye izin istemişler. Arkadaşlarım bunu bana ilettiklerinde bence 'bir sakınca yok' dedim" ifadelerini kullandı."Birilerinin cahilce yapılmış dediği paylaşım bilerek yapılmış bir paradoks"Suavi şöyle konuştu:"Dolayısıyla gündemde onların sanki çok cahilce bir hata yapmışçasına eleştirildiği bir mesele aslında onları bilerek yapmış olduğu bir paradoks. Bu anlamda bunun arkasına birçok insan takılmış durumda. Kimileri buradaki paradoksun varlığını sezmiş gibi davranıyor. Kimileri ya koskoca Kar Marks’ın fotoğrafını bile orijinalini bile bilmeyen bir belediye mi olur diye adeta onları cehaletle itham ediyor.""Bir Marksist olarak ustayla adımın anılıyor olması beni rahatsız etmiyor"Suavi, sonuç itibariyle birine benzemeyi değil, kendine benzemeyi tercih edeceğini ifade ederek "Ama bir Marksist olarak fiziki benzerlikten öteye dünya görüşü anlamında ölüm yıl dönümünde anılan bir ustayla adımın telaffuz ediliyor olması beni kişisel olarak rahatsız etmiyor. Ayrıca bir apolet takmıyor bana. Bundan eminim. Çünkü öyle bir kompleksim yok" diyerek sözlerini tamamladı.
https://tr.sputniknews.com/20220314/datca-belediyesi-karl-marx-diye-suaviyi-paylasti-1054708638.html
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datça belediyesi, karl marx, suavi
Suavi'den Datça Belediyesi'nin 'Karl Marx' paylaşımına yanıt: Bilerek yapılmış bir paradoks
07:22 15.03.2022 (güncellendi: 08:08 15.03.2022) Abone ol
Sanatçı Suavi, Datça Belediyesi'nin Twitter paylaşımında Karl Marx'ı anarken kendi fotoğrafının paylaşılmasına ilişkin, "Bilgim var, izin aldılar. Bilerek yapılmış bir paradoks" dedi.
Datça Belediyesi'nin “Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. Ekonomi, toplum bilimi, tarih, felsefe gibi birçok alanda fikirleriyle tüm dünyayı etkileyen filozof Karl Marx 139 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Saygıyla…" diyerek Karl Marx'ı sanatçı Suavi'nin fotoğrafı ile anması sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.
Independent'a konuşan
Suavi, durumdan haberi olduğunu belirterek, "Datça Belediyesi'nin sosyal mecrasını yöneten arkadaşlar benim ekibinden izin almışlar. 'Böyle bir şey kullanabilir miyiz?' diye izin istemişler. Arkadaşlarım bunu bana ilettiklerinde bence 'bir sakınca yok' dedim" ifadelerini kullandı.
"Birilerinin cahilce yapılmış dediği paylaşım bilerek yapılmış bir paradoks"
"Dolayısıyla gündemde onların sanki çok cahilce bir hata yapmışçasına eleştirildiği bir mesele aslında onları bilerek yapmış olduğu bir paradoks. Bu anlamda bunun arkasına birçok insan takılmış durumda. Kimileri buradaki paradoksun varlığını sezmiş gibi davranıyor. Kimileri ya koskoca Kar Marks’ın fotoğrafını bile orijinalini bile bilmeyen bir belediye mi olur diye adeta onları cehaletle itham ediyor."
"Bir Marksist olarak ustayla adımın anılıyor olması beni rahatsız etmiyor"
Suavi, sonuç itibariyle birine benzemeyi değil, kendine benzemeyi tercih edeceğini ifade ederek "Ama bir Marksist olarak fiziki benzerlikten öteye dünya görüşü anlamında ölüm yıl dönümünde anılan bir ustayla adımın telaffuz ediliyor olması beni kişisel olarak rahatsız etmiyor. Ayrıca bir apolet takmıyor bana. Bundan eminim. Çünkü öyle bir kompleksim yok" diyerek sözlerini tamamladı.