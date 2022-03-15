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THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu
THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY), Romanya'ya seyahat edecek yolcularına, bu ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T18:49+0300
2022-03-15T18:49+0300
dünya
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türk hava yolları (thy)
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aşı pasaportu
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220309/thy-ukrayna-ve-moldovaya-ucuslari-durdurma-kararini-uzatti-1054571112.html
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THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu

18:49 15.03.2022
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), Romanya'ya seyahat edecek yolcularına, bu ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:
"Romanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; Romanya’da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya’ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."
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