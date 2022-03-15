https://tr.sputniknews.com/20220315/thy-romanyaya-girislerde-asi-karti-ve-pcr-testi-zorunlulugunun-kaldirildigini-duyurdu-1054743654.html
THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu
THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY), Romanya'ya seyahat edecek yolcularına, bu ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T18:49+0300
2022-03-15T18:49+0300
2022-03-15T18:49+0300
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türk hava yolları (thy)
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zorunlu aşı
aşı zorunluluğu
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220309/thy-ukrayna-ve-moldovaya-ucuslari-durdurma-kararini-uzatti-1054571112.html
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thy, türk hava yolları (thy), uçuş, romanya, pcr, aşı, aşı pasaportu, zorunlu aşı, aşı zorunluluğu
THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu
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Türk Hava Yolları (THY), Romanya'ya seyahat edecek yolcularına, bu ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:
"Romanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; Romanya’da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya’ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."