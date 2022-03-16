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ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
Antalya'da yaşayan ABD'li Bryan Keith'in dünya turu yaptığı bisikletini çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Şüpheliler... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T16:34+0300
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yaşam
bisiklet
hırsız
antalya
çift
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Antalya'da eşi Ferdane Şaşman Keith ile yaşayan ABD'li Bryan Keith'in dünyayı dolaştığı bisikleti, cumartesi gece yarısı kilidi kesilerek çalındı.Polise şikayetçi olan Bryan Keith, "Çok hatıram var o bisiklette. Almanya, Danimarka, İsveç, Japonya, Endonezyo, Güney Kore gibi onlarca ülkeyi o bisikletin üzerinde gezdim, dolaştım. Bu bisiklet sadece bisiklet değil, maddi önemi yok ama onlarca ülke katettiğim hatıralar biriktirdim. Hatıralarımızın bulunup bize geri verilmesini istiyorum" dedi.Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen V.B. ve B.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.Bisiklet muhafaza altına alındıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bisiklet ise Bryan Keith ve Türk eşi Ferdane Şaşman Keith'in yurt dışında olması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza altına alındı.Bisikletinin bulunduğu haberini alınca çok mutlu olduklarını belirten Keith çifti, Antalya emniyetine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.Çift, Antalya'ya döndüklerinde bisikletlerini teslim alacaklarını kaydetti.
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bisiklet, hırsız, antalya, çift, turist

ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı

16:34 16.03.2022
© FotoğrafABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© Fotoğraf
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Antalya'da yaşayan ABD'li Bryan Keith'in dünya turu yaptığı bisikletini çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, bisiklet ise çiftin yurt dışında olması nedeniyle koruma altına alındı.
Antalya'da eşi Ferdane Şaşman Keith ile yaşayan ABD'li Bryan Keith'in dünyayı dolaştığı bisikleti, cumartesi gece yarısı kilidi kesilerek çalındı.
Polise şikayetçi olan Bryan Keith, "Çok hatıram var o bisiklette. Almanya, Danimarka, İsveç, Japonya, Endonezyo, Güney Kore gibi onlarca ülkeyi o bisikletin üzerinde gezdim, dolaştım. Bu bisiklet sadece bisiklet değil, maddi önemi yok ama onlarca ülke katettiğim hatıralar biriktirdim. Hatıralarımızın bulunup bize geri verilmesini istiyorum" dedi.
Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen V.B. ve B.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Bisiklet muhafaza altına alındı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bisiklet ise Bryan Keith ve Türk eşi Ferdane Şaşman Keith'in yurt dışında olması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza altına alındı.

Bisikletinin bulunduğu haberini alınca çok mutlu olduklarını belirten Keith çifti, Antalya emniyetine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Çift, Antalya'ya döndüklerinde bisikletlerini teslim alacaklarını kaydetti.
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