https://tr.sputniknews.com/20220316/abdli-gezginin-bisikletini-calanlar-yakalandi-1054770430.html

ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı

ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı

Antalya'da yaşayan ABD'li Bryan Keith'in dünya turu yaptığı bisikletini çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Şüpheliler... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T16:34+0300

2022-03-16T16:34+0300

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yaşam

bisiklet

hırsız

antalya

çift

turist

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Antalya'da eşi Ferdane Şaşman Keith ile yaşayan ABD'li Bryan Keith'in dünyayı dolaştığı bisikleti, cumartesi gece yarısı kilidi kesilerek çalındı.Polise şikayetçi olan Bryan Keith, "Çok hatıram var o bisiklette. Almanya, Danimarka, İsveç, Japonya, Endonezyo, Güney Kore gibi onlarca ülkeyi o bisikletin üzerinde gezdim, dolaştım. Bu bisiklet sadece bisiklet değil, maddi önemi yok ama onlarca ülke katettiğim hatıralar biriktirdim. Hatıralarımızın bulunup bize geri verilmesini istiyorum" dedi.Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen V.B. ve B.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.Bisiklet muhafaza altına alındıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bisiklet ise Bryan Keith ve Türk eşi Ferdane Şaşman Keith'in yurt dışında olması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza altına alındı.Bisikletinin bulunduğu haberini alınca çok mutlu olduklarını belirten Keith çifti, Antalya emniyetine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.Çift, Antalya'ya döndüklerinde bisikletlerini teslim alacaklarını kaydetti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bisiklet, hırsız, antalya, çift, turist