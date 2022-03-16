https://tr.sputniknews.com/20220316/ali-koc-pfdkye-sevk-edildi-1054750835.html

Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T00:22+0300

2022-03-16T00:22+0300

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spor

pfdk

ali koç

fenerbahçe

sportmenlik

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, sarı-lacivertli kulübü resmi site ve sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti. Kulüp başkanı Ali Koç da aynı gerekçeyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.Galatasaray'ı, Beşiktaş maçında çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk eden kurulun, Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Anıl Demirci'yi ise sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderdiği ifade edildi.Yukatel Kayserispor'un İttifak Holding Konyaspor maçında, Adana Demirspor'un da Demir Grup Sivasspor müsabakasındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.Demir Grup Sivasspor ile Altay'ın ise talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle disipline yollandığı aktarıldı.Öte yandan, Çaykur Rizespor futbolcusu Fabricio Baiano'nun, Kasımpaşa maçındaki kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği kaydedildi.

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pfdk, ali koç, fenerbahçe, sportmenlik