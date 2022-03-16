https://tr.sputniknews.com/20220316/atm-bozuk-diyerek-38-kisiyi-100-bin-tl-dolandirdi--1054756287.html
'ATM bozuk' diyerek 38 kişiyi 100 bin TL dolandırdı
'ATM bozuk' diyerek 38 kişiyi 100 bin TL dolandırdı
Esenyurt'da önce kartı daha sonra parayı veren ATM'deki vatandaşı ATM bozuk diye uzaklaştırıp paraları alan şüphelinin aynı yöntemle 38 kişiyi 100 bin TL... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T09:34+0300
2022-03-16T09:34+0300
2022-03-16T09:34+0300
türkiye
atm
esenyurt
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
polis
gözaltı
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Esenyurt genelinde yaşanan 38 faili meçhul dolandırıcılık olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ATM'lerden para çekme işlemi yapan mağdurların yanına yaklaşan bir kişi cihazın işlem bitiminde, önce kartı ardından parayı vermesinden faydalandığını tespit etti.ATM'leri̇n önünde bekli̇yorPara çekmek isteyen vatandaşlar kartlarını aldıktan sonra yanlarına yaklaşan şüpheli ATM'nin arızalı olduğunu ve başka bir ATM kullanmaları gerektiğini söyleyerek mağdurları ATM'den uzaklaştırıyor. Daha sonra işlem bahanesiyle yaklaştığı ATM'de mağdurlara ait paraları ödeme haznesinden alarak olay yerinden uzaklaşıyor.Suçüstü yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve saha çalışmasıyla şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yürüttü. Çalışmaların devam ettiği 13 Mart tarihinde Esenyurt'da ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir vatandaşın yanına yardım bahanesiyle gelen şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 38 adet faili meçhul dolandırıcılık olayının faili F.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi. F.Ş. aynı yöntemi kullanarak dolandırdığı 38 kişiden 100 bin TL kazanç sağladığı anlaşıldı. F.Ş. "Dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20210328/atm-onunde-gasp-guzel-cekin-diyerek-gazetecilere-satasti-1044136709.html
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atm, esenyurt, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, polis, gözaltı
'ATM bozuk' diyerek 38 kişiyi 100 bin TL dolandırdı
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Esenyurt'da önce kartı daha sonra parayı veren ATM'deki vatandaşı ATM bozuk diye uzaklaştırıp paraları alan şüphelinin aynı yöntemle 38 kişiyi 100 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.
Esenyurt genelinde yaşanan 38 faili meçhul dolandırıcılık olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ATM'lerden para çekme işlemi yapan mağdurların yanına yaklaşan bir kişi cihazın işlem bitiminde, önce kartı ardından parayı vermesinden faydalandığını tespit etti.
ATM'leri̇n önünde bekli̇yor
Para çekmek isteyen vatandaşlar kartlarını aldıktan sonra yanlarına yaklaşan şüpheli ATM'nin arızalı olduğunu ve başka bir ATM kullanmaları gerektiğini söyleyerek mağdurları ATM'den uzaklaştırıyor. Daha sonra işlem bahanesiyle yaklaştığı ATM'de mağdurlara ait paraları ödeme haznesinden alarak olay yerinden uzaklaşıyor.
Suçüstü yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve saha çalışmasıyla şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yürüttü. Çalışmaların devam ettiği 13 Mart tarihinde Esenyurt'da ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir vatandaşın yanına yardım bahanesiyle gelen şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 38 adet faili meçhul dolandırıcılık olayının faili F.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi. F.Ş. aynı yöntemi kullanarak dolandırdığı 38 kişiden 100 bin TL kazanç sağladığı anlaşıldı. F.Ş. "Dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.