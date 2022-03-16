Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220316/atm-bozuk-diyerek-38-kisiyi-100-bin-tl-dolandirdi--1054756287.html
'ATM bozuk' diyerek 38 kişiyi 100 bin TL dolandırdı
'ATM bozuk' diyerek 38 kişiyi 100 bin TL dolandırdı
Esenyurt'da önce kartı daha sonra parayı veren ATM'deki vatandaşı ATM bozuk diye uzaklaştırıp paraları alan şüphelinin aynı yöntemle 38 kişiyi 100 bin TL... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T09:34+0300
2022-03-16T09:34+0300
türkiye
atm
esenyurt
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
polis
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054756233_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_11dab71639e3d25576201c783a82d420.jpg
Esenyurt genelinde yaşanan 38 faili meçhul dolandırıcılık olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ATM'lerden para çekme işlemi yapan mağdurların yanına yaklaşan bir kişi cihazın işlem bitiminde, önce kartı ardından parayı vermesinden faydalandığını tespit etti.ATM'leri̇n önünde bekli̇yorPara çekmek isteyen vatandaşlar kartlarını aldıktan sonra yanlarına yaklaşan şüpheli ATM'nin arızalı olduğunu ve başka bir ATM kullanmaları gerektiğini söyleyerek mağdurları ATM'den uzaklaştırıyor. Daha sonra işlem bahanesiyle yaklaştığı ATM'de mağdurlara ait paraları ödeme haznesinden alarak olay yerinden uzaklaşıyor.Suçüstü yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve saha çalışmasıyla şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yürüttü. Çalışmaların devam ettiği 13 Mart tarihinde Esenyurt'da ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir vatandaşın yanına yardım bahanesiyle gelen şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 38 adet faili meçhul dolandırıcılık olayının faili F.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi. F.Ş. aynı yöntemi kullanarak dolandırdığı 38 kişiden 100 bin TL kazanç sağladığı anlaşıldı. F.Ş. "Dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20210328/atm-onunde-gasp-guzel-cekin-diyerek-gazetecilere-satasti-1044136709.html
türkiye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054756233_128:0:1028:675_1920x0_80_0_0_f47e2c11fc81a7fdb7bef2ad017adcca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
atm, esenyurt, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, polis, gözaltı

'ATM bozuk' diyerek 38 kişiyi 100 bin TL dolandırdı

09:34 16.03.2022
© DHAATM önü dolandırıcısı kamerada
ATM önü dolandırıcısı kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Esenyurt'da önce kartı daha sonra parayı veren ATM'deki vatandaşı ATM bozuk diye uzaklaştırıp paraları alan şüphelinin aynı yöntemle 38 kişiyi 100 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.
Esenyurt genelinde yaşanan 38 faili meçhul dolandırıcılık olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ATM'lerden para çekme işlemi yapan mağdurların yanına yaklaşan bir kişi cihazın işlem bitiminde, önce kartı ardından parayı vermesinden faydalandığını tespit etti.

ATM'leri̇n önünde bekli̇yor

Para çekmek isteyen vatandaşlar kartlarını aldıktan sonra yanlarına yaklaşan şüpheli ATM'nin arızalı olduğunu ve başka bir ATM kullanmaları gerektiğini söyleyerek mağdurları ATM'den uzaklaştırıyor. Daha sonra işlem bahanesiyle yaklaştığı ATM'de mağdurlara ait paraları ödeme haznesinden alarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve saha çalışmasıyla şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yürüttü. Çalışmaların devam ettiği 13 Mart tarihinde Esenyurt'da ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir vatandaşın yanına yardım bahanesiyle gelen şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 38 adet faili meçhul dolandırıcılık olayının faili F.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi. F.Ş. aynı yöntemi kullanarak dolandırdığı 38 kişiden 100 bin TL kazanç sağladığı anlaşıldı. F.Ş. "Dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ATM'de gaspçı dehşeti: 'Güzel çekin' diyerek gazetecilere sataştı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2021
DÜNYA
ATM önünde gasp: 'Güzel çekin' diyerek gazetecilere sataştı
28 Mart 2021, 15:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала