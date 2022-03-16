https://tr.sputniknews.com/20220316/barcelona-galatasaray-maci-icin-istanbula-geldi-1054776192.html
Barcelona, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi
Barcelona, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak İspanya'nın Barcelona takımı, İstanbul'a geldi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T16:16+0300
2022-03-16T16:16+0300
2022-03-16T16:16+0300
spor
galatasaray
barcelona
istanbul
rövanş maçı
xavi hernandez
stat
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Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen Katalan ekibi, buradan İstanbul'da konaklayacağı otele geçti.Az sayıda taraftar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.Barcelona, yarınki Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını saat 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Nef Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Xavi Hernandez statta basın toplantısı düzenleyecek.
https://tr.sputniknews.com/20220315/galatasaray-barcelona-macina-italyan-hakem-1054742119.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, barcelona, istanbul, rövanş maçı, xavi hernandez, stat
Barcelona, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi
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UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak İspanya'nın Barcelona takımı, İstanbul'a geldi.
Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen Katalan ekibi, buradan İstanbul'da konaklayacağı otele geçti.
Az sayıda taraftar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Barcelona, yarınki Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını saat 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Nef Stadı'nda yapacak.
Antrenman öncesinde teknik direktör Xavi Hernandez statta basın toplantısı düzenleyecek.