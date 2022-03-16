https://tr.sputniknews.com/20220316/bosandigi-esini-olduren-gokce-mahkemede-savunulacak-yani-yok-dedi-iyi-hal-indirimi-aldi-1054775256.html

Boşandığı eşini öldüren Gökce mahkemede 'Savunulacak yanı yok' dedi, iyi hal indirimi aldı

Boşandığı eşini öldüren Gökce mahkemede 'Savunulacak yanı yok' dedi, iyi hal indirimi aldı

Boşandığı eşi Fatma Gökce'yi bıçaklayarak öldüren İlhan Gökce, mahkemedeki savunmasında "Bir kişiyi öldürmenin savunulacak durumu yok" dedi ve iyi hal indirimi... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T16:03+0300

2022-03-16T16:03+0300

2022-03-16T16:03+0300

türkiye

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kadın cinayeti

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koca

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iyi hal indirimi

adalet bakanlığı

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Bursa'da yaşayan Fatma Gökce, boşandığı eşi İlhan Gökce tarafından göğüs ve kasığından olmak üzere 5 bıçak darbesiyle yaralandı. Aynı binada oturan çocukları tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Gökce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan İlhan Gökce, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'Hakaret etti'Bursa 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan İlhan Gökce, daha önce yaptığı savunmasında, “Ben kalp hastasıyım. O gün uzun süre yatarak tedavi gördüğüm Çekirge Devlet Hastanesi’nden taburcu oldum. Hastaneden çıkınca, kızımız hakkında olur olmaz laflar konuştuğunu duyduğum, boşandığım eşim Fatma Gökce’nin yanına gittim. Benzer lafları bana da söyledi. Erkekliğimin olmadığını öne sürdü. Hakaret etti. Ben de dayanamayıp mutfaktan aldığım bıçakla istem dışı onu yaraladım. Pişmanım” dedi.'Keşke o gün hastaneden çıkmasaydım, Fatma yaşasaydı'İlhan Gökce’nin yargılanmasına devam edildi. Karar aşamasına gelen duruşmada, sanık avukatı Erdal Yıldız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın vekili hazır bulundu. Tutuklu sanık İlhan Gökce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, daha önceki ifadesini tekrarlayıp, “Keşke o gün hastaneden çıkmasaydım. Hastanede ölüp kalsaydım da Fatma yaşasaydı. Bir kişiyi öldürmenin savunulacak durumu yok. Söyleyeceklerim bundan ibaret” dedi.Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü İlhan Gökce’ye, ‘boşandığı eşe karşı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayda yaşanan tahrikle bu cezayı 24 yıla düşüren mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi halini de dikkate alarak Gökce’yi 20 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/adalet-bakani-bozdagdan-iyi-hal-indirimi-aciklamasi-benim-de-vicdanimi-rahatsiz-ediyor-1054768451.html

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kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, koca, mahkeme, iyi hal indirimi, adalet bakanlığı