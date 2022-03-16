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https://tr.sputniknews.com/20220316/cape-townda-minibus-soforleri-karakol-basip-nezaretteki-meslektaslarini-cikardi-1054750347.html
Cape Town'da minibüs şoförleri karakol basıp, nezaretteki meslektaşlarını çıkardı
Cape Town'da minibüs şoförleri karakol basıp, nezaretteki meslektaşlarını çıkardı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, bir grup minibüs şoförü, karakol basarak, burada tutulan iki meslektaşlarını polisin elinden aldı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
cape town
dolmuş
minibüs
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, bir grup minibüs şoförü, karakol basarak, burada tutulan iki meslektaşlarını polisin elinden aldı.News24'ün haberine göre, Cape Town'da yaklaşık 40 şoför sahte evrak bulundurmaktan gözaltına alınan iki meslektaşını kurtarmak için Philipi bölgesindeki karakolu bastı.Saldırganlar, meslektaşlarının salıverilmesi taleplerinin reddedilmesinin ardından, polis memurlarını etkisiz hale getirip, gözaltındaki arkadaşlarını da alarak olay yerinden uzaklaştı.Saldırganlar ve karakoldan çıkarılan iki şoför henüz yakalanamazken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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cape town, dolmuş, minibüs

Cape Town'da minibüs şoförleri karakol basıp, nezaretteki meslektaşlarını çıkardı

00:10 16.03.2022
© AFP 2022 / RODGER BOSCHMinibüs şoförleri
Minibüs şoförleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / RODGER BOSCH
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, bir grup minibüs şoförü, karakol basarak, burada tutulan iki meslektaşlarını polisin elinden aldı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, bir grup minibüs şoförü, karakol basarak, burada tutulan iki meslektaşlarını polisin elinden aldı.
News24'ün haberine göre, Cape Town'da yaklaşık 40 şoför sahte evrak bulundurmaktan gözaltına alınan iki meslektaşını kurtarmak için Philipi bölgesindeki karakolu bastı.
Saldırganlar, meslektaşlarının salıverilmesi taleplerinin reddedilmesinin ardından, polis memurlarını etkisiz hale getirip, gözaltındaki arkadaşlarını da alarak olay yerinden uzaklaştı.
Saldırganlar ve karakoldan çıkarılan iki şoför henüz yakalanamazken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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