https://tr.sputniknews.com/20220316/cape-townda-minibus-soforleri-karakol-basip-nezaretteki-meslektaslarini-cikardi-1054750347.html

Cape Town'da minibüs şoförleri karakol basıp, nezaretteki meslektaşlarını çıkardı

Cape Town'da minibüs şoförleri karakol basıp, nezaretteki meslektaşlarını çıkardı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, bir grup minibüs şoförü, karakol basarak, burada tutulan iki meslektaşlarını polisin elinden aldı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T00:10+0300

2022-03-16T00:10+0300

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dünya

cape town

dolmuş

minibüs

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, bir grup minibüs şoförü, karakol basarak, burada tutulan iki meslektaşlarını polisin elinden aldı.News24'ün haberine göre, Cape Town'da yaklaşık 40 şoför sahte evrak bulundurmaktan gözaltına alınan iki meslektaşını kurtarmak için Philipi bölgesindeki karakolu bastı.Saldırganlar, meslektaşlarının salıverilmesi taleplerinin reddedilmesinin ardından, polis memurlarını etkisiz hale getirip, gözaltındaki arkadaşlarını da alarak olay yerinden uzaklaştı.Saldırganlar ve karakoldan çıkarılan iki şoför henüz yakalanamazken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

cape town

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cape town, dolmuş, minibüs