https://tr.sputniknews.com/20220316/chicago-nehri-aziz-patrick-gununde-yesile-boyandi-1054767171.html
Chicago Nehri, 'Aziz Patrick Günü' için yeşile boyandı
Chicago Nehri, 'Aziz Patrick Günü' için yeşile boyandı
ABD'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:34+0300
2022-03-16T13:34+0300
2022-03-16T13:59+0300
chicago
yaşam
yeşil
nehir
etkinlik
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Chicago kent merkezindeki nehir, doğaya zarar vermeyen özel bir maddenin tekneden suya karıştırılmasıyla yeşile büründürüldü. Yeşile boyanan su ilginç görüntüler oluşturdu.Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen etkinlikte bu yıl birçok kişi nehrin kenarına akın etti. Kimileri ise botlarla nehirde gezmeyi tercih etti.
https://tr.sputniknews.com/20160426/fransa-nehirler-yesil-dondu-1022376447.html
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chicago, yeşil, nehir, etkinlik
Chicago Nehri, 'Aziz Patrick Günü' için yeşile boyandı
13:34 16.03.2022 (güncellendi: 13:59 16.03.2022) Abone ol
ABD'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı.
Chicago kent merkezindeki nehir, doğaya zarar vermeyen özel bir maddenin tekneden suya karıştırılmasıyla yeşile büründürüldü. Yeşile boyanan su ilginç görüntüler oluşturdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen etkinlikte bu yıl birçok kişi nehrin kenarına akın etti. Kimileri ise botlarla nehirde gezmeyi tercih etti.