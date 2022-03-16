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Chicago Nehri, 'Aziz Patrick Günü' için yeşile boyandı
Chicago Nehri, 'Aziz Patrick Günü' için yeşile boyandı
ABD'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
yeşil
nehir
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Chicago kent merkezindeki nehir, doğaya zarar vermeyen özel bir maddenin tekneden suya karıştırılmasıyla yeşile büründürüldü. Yeşile boyanan su ilginç görüntüler oluşturdu.Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen etkinlikte bu yıl birçok kişi nehrin kenarına akın etti. Kimileri ise botlarla nehirde gezmeyi tercih etti.
https://tr.sputniknews.com/20160426/fransa-nehirler-yesil-dondu-1022376447.html
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chicago, yeşil, nehir, etkinlik

Chicago Nehri, 'Aziz Patrick Günü' için yeşile boyandı

13:34 16.03.2022 (güncellendi: 13:59 16.03.2022)
© AP PhotoChicago Nehri, 'Aziz Patrick Günü, yeşil
Chicago Nehri, 'Aziz Patrick Günü, yeşil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AP Photo
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ABD'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı.
Chicago kent merkezindeki nehir, doğaya zarar vermeyen özel bir maddenin tekneden suya karıştırılmasıyla yeşile büründürüldü. Yeşile boyanan su ilginç görüntüler oluşturdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen etkinlikte bu yıl birçok kişi nehrin kenarına akın etti. Kimileri ise botlarla nehirde gezmeyi tercih etti.
ABD’de Chicago nehri her yıl 17 Mart’taki Aziz Patrik Günü kutlamaları kapsamında yeşile bürünürken, bu kez Fransa’daki nehirler ‘yeşil yeşil akarak’ görenleri şaşırttı. Fransız çevreciler kirliliğe dikkat çekmek için dün nehirleri yeşile boyadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2016
DÜNYA
Fransa'da nehirler yeşile döndü
26 Nisan 2016, 13:17
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