https://tr.sputniknews.com/20220316/chicago-nehri-aziz-patrick-gununde-yesile-boyandi-1054767171.html

Chicago Nehri, 'Aziz Patrick Günü' için yeşile boyandı

Chicago Nehri, 'Aziz Patrick Günü' için yeşile boyandı

ABD'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T13:34+0300

2022-03-16T13:34+0300

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chicago

yaşam

yeşil

nehir

etkinlik

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Chicago kent merkezindeki nehir, doğaya zarar vermeyen özel bir maddenin tekneden suya karıştırılmasıyla yeşile büründürüldü. Yeşile boyanan su ilginç görüntüler oluşturdu.Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen etkinlikte bu yıl birçok kişi nehrin kenarına akın etti. Kimileri ise botlarla nehirde gezmeyi tercih etti.

https://tr.sputniknews.com/20160426/fransa-nehirler-yesil-dondu-1022376447.html

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chicago, yeşil, nehir, etkinlik