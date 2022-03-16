https://tr.sputniknews.com/20220316/dso-rus-kovid-19-asisi-sputnik-vnin-degerlendirmesini-askiya-aldi-1054784476.html

DSÖ, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin değerlendirmesini askıya aldı

DSÖ, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin değerlendirmesini askıya aldı

DSÖ, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin değerlendirme sürecini, askıya aldığını açıkladı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T19:01+0300

2022-03-16T19:01+0300

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koronavirüs

dsö

sputnik v

yaptırım

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin değerlendirme sürecini, yaptırımların yol açtığı kısıtlamalardan kaynaklanan teknik zorluklar nedeniyle askıya aldığını belirtti.Rusya’ya yeni ziyaret tarihinin en kısa sürede belirleneceği umudunu dile getiren DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Mariangela Simao, “Evet, 7 Mart’ta Rusya’ya giderek denetimde bulunmamız gerekiyordu. Ama bu denetim daha geç tarihe ertelendi” diye konuştu.

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dsö, sputnik v, yaptırım