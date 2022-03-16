https://tr.sputniknews.com/20220316/dso-rus-kovid-19-asisi-sputnik-vnin-degerlendirmesini-askiya-aldi-1054784476.html
DSÖ, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin değerlendirmesini askıya aldı
DSÖ, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin değerlendirmesini askıya aldı
DSÖ, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin değerlendirme sürecini, askıya aldığını açıkladı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T19:01+0300
2022-03-16T19:01+0300
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koronavirüs
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yaptırım
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin değerlendirme sürecini, yaptırımların yol açtığı kısıtlamalardan kaynaklanan teknik zorluklar nedeniyle askıya aldığını belirtti.Rusya’ya yeni ziyaret tarihinin en kısa sürede belirleneceği umudunu dile getiren DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Mariangela Simao, “Evet, 7 Mart’ta Rusya’ya giderek denetimde bulunmamız gerekiyordu. Ama bu denetim daha geç tarihe ertelendi” diye konuştu.
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dsö, sputnik v, yaptırım
DSÖ, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin değerlendirmesini askıya aldı
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DSÖ, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin değerlendirme sürecini, askıya aldığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin değerlendirme sürecini, yaptırımların yol açtığı kısıtlamalardan kaynaklanan teknik zorluklar nedeniyle askıya aldığını belirtti.
Rusya’ya yeni ziyaret tarihinin en kısa sürede belirleneceği umudunu dile getiren DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Mariangela Simao, “Evet, 7 Mart’ta Rusya’ya giderek denetimde bulunmamız gerekiyordu. Ama bu denetim daha geç tarihe ertelendi” diye konuştu.