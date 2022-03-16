https://tr.sputniknews.com/20220316/fransa-cumhurbaskani-adayi-le-pen-secilirsem-saraya-adam-yerine-kedilerimi-goturecegim-1054792236.html

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Le Pen: Seçilirsem saraya adam yerine kedilerimi götüreceğim

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Le Pen: Seçilirsem saraya adam yerine kedilerimi götüreceğim

Önümüzdeki aylarda yapılacak olan Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan Marine Le Pen, 'seçildiğinde saraya adam yerine kedilerini götüreceğini... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T23:16+0300

2022-03-16T23:16+0300

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dünya

fransa

marine le pen

elysee sarayı

fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri

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Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan Marine Le Pen, seçilirse saraya kedilerini götüreceğini ve kedilerinin bir köpeğin yanında yaşamaya tahammül etmeyeceğini söyledi.T24'ün aktardığına göre, Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlığını yürüten Marine Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırsa Elysée Sarayı’na 'ne erkek ne de köpek götüreceğini' söyleyerek bağımsızlığını vurgulamaya çalıştı.Sarayda 7 kedisiyle yaşayacakElle dergisine konuşan siyasetçi, “Fransız devlet başkanlarına eşlik eden bir eş ve köpek” geleneğini sürdürme niyetinde olmadığını söyledi. “Ben bekar bir kadınım. Ben sırf saraya ‘çift olarak’ gelmek için, kendime e-ticaret platformlarından bir adam satın alıp onunla takılmayacağım” dedi.53 yaşındaki siyasetçi, saraya yedi kedisini getireceğini ve kedilerinin de bir köpeğin yanında yaşamaya “tahammül etmeyeceğini” belirtti.Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un en yakın rakibi olarak görülüyor. Eğer 10 Nisan’daki seçimleri kazanırsa Fransa’nın ilk kadın devlet başkanı olacak.

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fransa, marine le pen, elysee sarayı, fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri