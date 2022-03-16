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Galatasaray Başkanı Elmas: Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliği'nden çıkarız
Galatasaray Başkanı Elmas: Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliği'nden çıkarız
Galatasaray Başkanı Elmas, "Hakemleri, MHK'yi, federasyon yönetimini de değiştirsek sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız. Fikir ayrılıkları devam... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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burak elmas
spor
galatasaray
kulüpler birliği
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Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha ekler" dedi.'Sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız'Burak Elmas, şu açıklamalarda bulundu:'İyi oyuncularımızın hepsini kadroda tutmak istiyoruz'Elmas, "İyi oyuncularımızın hepsini kadroda tutmak istiyoruz. Şu anda genç oyuncularımız var, hepsi kulübümüzün çok büyük değeri, geliştirmeye devam etmek istiyoruz." diye konuştu.
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burak elmas, galatasaray, kulüpler birliği

Galatasaray Başkanı Elmas: Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliği'nden çıkarız

16:10 16.03.2022 (güncellendi: 16:15 16.03.2022)
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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Galatasaray Başkanı Elmas, "Hakemleri, MHK'yi, federasyon yönetimini de değiştirsek sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız. Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliğinden çıkarız" dedi.
Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha ekler" dedi.

'Sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız'

Burak Elmas, şu açıklamalarda bulundu:
"Aralık ayında Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı'ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi. Kulüpler Birliği'nin birlikteliği bana sorarsanız o gün bitti.
Trabzonspor bu noktaya gelmek için teknik direktöründen başkanına çok ciddi bir emek sarf etti. Bu emeğe haksızlık etmemek, emek hırsızlığı yapmamak lazım.
Hakemleri, MHK'yi, federasyon yönetimini de değiştirsek sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız. Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliğinden çıkarız."

'İyi oyuncularımızın hepsini kadroda tutmak istiyoruz'

Elmas, "İyi oyuncularımızın hepsini kadroda tutmak istiyoruz. Şu anda genç oyuncularımız var, hepsi kulübümüzün çok büyük değeri, geliştirmeye devam etmek istiyoruz." diye konuştu.
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