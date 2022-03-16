https://tr.sputniknews.com/20220316/galatasaray-baskani-elmas-fikir-ayriliklari-devam-ederse-kulupler-birliginden-cikariz-1054775778.html

Galatasaray Başkanı Elmas: Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliği'nden çıkarız

Galatasaray Başkanı Elmas: Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliği'nden çıkarız

Galatasaray Başkanı Elmas, "Hakemleri, MHK'yi, federasyon yönetimini de değiştirsek sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız. Fikir ayrılıkları devam... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T16:10+0300

2022-03-16T16:10+0300

2022-03-16T16:15+0300

burak elmas

spor

galatasaray

kulüpler birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054775679_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_04cb1825dd79c61aed85cd0fab3319c3.jpg

Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha ekler" dedi.'Sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız'Burak Elmas, şu açıklamalarda bulundu:'İyi oyuncularımızın hepsini kadroda tutmak istiyoruz'Elmas, "İyi oyuncularımızın hepsini kadroda tutmak istiyoruz. Şu anda genç oyuncularımız var, hepsi kulübümüzün çok büyük değeri, geliştirmeye devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220312/tffden-ali-kocun-aciklamalarina-yanit-1054665000.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

burak elmas, galatasaray, kulüpler birliği