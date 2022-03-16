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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Gıda üzerindeki baskıyı giderecek adımlar atıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Gıda üzerindeki baskıyı giderecek adımlar atıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dünyanın en ucuz doğalgazı ev hanelerine, tüketicilere kavuşturuyoruz. Gerek finansal, gerek fiyat istikrarı ile gıda... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T12:29+0300
2022-03-16T12:45+0300
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
gıda fiyatları
doğalgaz
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Fransa’nın Cannes kentinde GYODER uluslararası yatırım toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Türkiye'de serbest piyasa rejimi ve kambiyo rejimi garanti altında. Yurt dışındaki yatırımcılar 'Türkiye var' demeye başladı" ifadelerini kullandı. "Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor" diyen Nebati, enflasyonu yıl sonu itibarıyla belli bir seviyeye getirip, 2023 Haziran seçimlerinde tek haneli olması için çalışmalara devam edildiğini söyledi ve ekledi: "Enflasyonda yaz aylarından itibaren ve özellikle yıl sonundan itibaren düşüşü ve normalleşmeyi hep beraber göreceğiz.Önlemlerimizi tek tek uygulamaya koyuyoruz. Orta gelir tuzağını aşarak yolumuza devam ediyoruz. Orta akıl tuzağını da aşıyoruz. Yeni enstrümanlar koyuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Yepyeni şeyler söylüyoruz. Bundan dolayı da Ocak ve Şubat ayındaki ihracatımız artarak devam etti yıllıklandırılmış 231 milyar doları aşmış durumda. Riskleri bertaraf edecek şekilde uygulamalar ortaya koyuyoruz."Bakan Nebati, Dünyanın en ucuz doğal gazını ev hanelerine ve tüketicilere götürüldüğünü dile getirerek, "Gerek finansal, gerek fiyat istikrarı ile gıda fiyatları üzerindeki baskıya karşı önlemler almaya devam ediyoruz. Kur Korumalı Mevduat ile kuru istikrarlı ve öngörülebilir çizgiye getirdik" dedi.
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nureddin nebati, enflasyon, gıda fiyatları, doğalgaz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Gıda üzerindeki baskıyı giderecek adımlar atıyoruz

12:29 16.03.2022 (güncellendi: 12:45 16.03.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dünyanın en ucuz doğalgazı ev hanelerine, tüketicilere kavuşturuyoruz. Gerek finansal, gerek fiyat istikrarı ile gıda fiyatları üzerindeki baskıya karşı önlemler almaya devam ediyoruz. Kur Korumalı Mevduat ile kuru istikrarlı ve öngörülebilir çizgiye getirdik" dedi.
Fransa’nın Cannes kentinde GYODER uluslararası yatırım toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Türkiye'de serbest piyasa rejimi ve kambiyo rejimi garanti altında. Yurt dışındaki yatırımcılar 'Türkiye var' demeye başladı" ifadelerini kullandı.
"Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor" diyen Nebati, enflasyonu yıl sonu itibarıyla belli bir seviyeye getirip, 2023 Haziran seçimlerinde tek haneli olması için çalışmalara devam edildiğini söyledi ve ekledi:
"Enflasyonda yaz aylarından itibaren ve özellikle yıl sonundan itibaren düşüşü ve normalleşmeyi hep beraber göreceğiz.
Önlemlerimizi tek tek uygulamaya koyuyoruz. Orta gelir tuzağını aşarak yolumuza devam ediyoruz. Orta akıl tuzağını da aşıyoruz. Yeni enstrümanlar koyuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Yepyeni şeyler söylüyoruz. Bundan dolayı da Ocak ve Şubat ayındaki ihracatımız artarak devam etti yıllıklandırılmış 231 milyar doları aşmış durumda. Riskleri bertaraf edecek şekilde uygulamalar ortaya koyuyoruz."
Bakan Nebati, Dünyanın en ucuz doğal gazını ev hanelerine ve tüketicilere götürüldüğünü dile getirerek, "Gerek finansal, gerek fiyat istikrarı ile gıda fiyatları üzerindeki baskıya karşı önlemler almaya devam ediyoruz. Kur Korumalı Mevduat ile kuru istikrarlı ve öngörülebilir çizgiye getirdik" dedi.
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