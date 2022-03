https://tr.sputniknews.com/20220316/hindistandan-kazara-firlatilan-fuzeye-pakistanin-misillemede-bulunmasinin-esiginden-donuldu-1054770249.html

'Hindistan'dan kazara fırlatılan füzeye Pakistan'ın misillemede bulunmasının eşiğinden dönüldü'

Bloomberg, geçen hafta Pakistan topraklarına düşen füzeyle ilgili bilgilendirme için karşı tarafla acil telefon hattını kullanmayan ve iki gün gecikmeli... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

Nükleer silahlı düşman kardeşler Pakistan ile Hindistan'ın aralarındaki son füze krizinde bir kez daha savaşın eşiğine geldiği belirtildi. Geçen hafta Pakistan topraklarına düşen Hint füzesiyle ilgili Hindistan Savunma Bakanlığı'nın iki gün gecikmeli olarak "Teknik arıza yüzünden yanlışlıkla fırlatıldı" açıklaması İslamabad'ı kızdırırken, ABD merkezli haber sitesi Bloomberg'den alarm verici bir iddia geldi. Habere göre Pakistan, benzer bir füze fırlatarak Hindistan'a misillemede bulunmaya hazırlandı, ancak bundan son dakikada vazgeçti. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Hint füzesinin misilleme mekanizmasını tetiklediği Pakistan'ın ilk değerlendirmenin bir şeylerin yolunda gitmediğini göstermesi üzerine geri çekildiğini söyledi.Füze sistemlerini kapattılarHindistan Hava Kuvvetleri'nin başkent Yeni Delhi'ye yaklaşık 200 km uzaklıktaki Pencap eyaletinin Ambala kentinden ateşlediği BrahMos orta menzilli seyir füzesinin bazı konutlara zarar verdiğini, ama can kaybına neden olmadığını aktaran Bloomberg, Hindistan'ın Pakistan'ı bilgilendirmek için her iki ülkenin üst düzey ordu komutanları arasındaki doğrudan telefon hattını kullanmadığını belirtti. Bunun yerine, Hindistan Hava Kuvvetleri yetkilileri, daha fazla fırlatma olmasını önlemek amacıyla füze sistemlerini kapatmak için harekete geçti.En son 2019'da çatışmışlardıDüşman kardeşler arasındaki ilişkiler, 2019'dan beri en düşük düzeyde seyrediyor. Şubat 2019'da Keşmir'in Hindistan kontrolündeki kesiminde bulunan Pulvama'da düzenlenen intihar saldırılarında 40 Hint askerinin ölmesi ve sorumluluğunu Pakistan'da konuşlu Ceyş-i Muhammed örgütünün üstlenmesi üzerine Hindistan, Pakistan'ın Balakot kentine hava saldırıları düzenlemişti. Bunu iki ülke hava kuvvetleri arasında it dalaşları takip etmiş, düşen bir Hindistan uçağının pilotlarını Pakistan esir almıştı.

