Türkiye
SON DAKİKA| Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220316/iett-otobusune-silahli-saldiri-1054770745.html
İETT otobüsüne silahlı saldırı
İETT otobüsüne silahlı saldırı
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, İETT’ye ait yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Otobüse 5 kurşun isabet ederken, olayın İETT sürücüsü ile saldırgan... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T14:36+0300
2022-03-16T14:36+0300
türkiye
iett
kağıthane
otobüs
saldırı
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054770720_5:0:805:450_1920x0_80_0_0_8652c249a4f7daa9dc3e3a43ca809137.jpg
Olay, 14 Mart’ta Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde Güzeldere Caddesi’nde saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Sabah erken saatte Nejat Y.'nin kullandığı yolcu taşıyan İETT otobüsüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda otobüse 5 kurşun isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.İhbar üzerine bölgeye Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerinden olayı gerçekleştiren failin Ö.G. adlı bir kişi olduğunu belirledi. Saldırganın, olay yerine gelerek bir süre beklediği ve gelen otobüse ateş ettiği belirlendi. Açılan ateş sonucu otobüsün ön camına 5 kurşun isabet ettiği kaydedilirken, saldırganın olay yerinden yine aracıyla uzaklaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için operasyonlarını derinleştiren emniyet ekipleri, faili dün yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ile otobüs sürücüsü Nejat Y. arasında alacak verecek meselesi olduğu ve zanlının saldırıyı bu yüzünden gerçekleştirdiği öğrenildi. Yakalanan Ö.G. isimli şüpheli şahıs hakkında 'Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 SKM' suçlarından adli işlem yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/veterinere-cinsel-saldiri-davasinda-sanigin-dnasi-magdurun-ic-camasirinda-tespit-edildi-1054765701.html
türkiye
kağıthane
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054770720_105:0:705:450_1920x0_80_0_0_79431aafd5896a709675e8742d8438a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iett, kağıthane, otobüs, saldırı, silahlı saldırı

İETT otobüsüne silahlı saldırı

14:36 16.03.2022
© İHAİETT otobüsüne silahlı saldırı
İETT otobüsüne silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, İETT’ye ait yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Otobüse 5 kurşun isabet ederken, olayın İETT sürücüsü ile saldırgan arasında yaşanan alacak-verecek nedeniyle çıktığı öğrenildi.
Olay, 14 Mart’ta Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde Güzeldere Caddesi’nde saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Sabah erken saatte Nejat Y.'nin kullandığı yolcu taşıyan İETT otobüsüne silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda otobüse 5 kurşun isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerinden olayı gerçekleştiren failin Ö.G. adlı bir kişi olduğunu belirledi.
Saldırganın, olay yerine gelerek bir süre beklediği ve gelen otobüse ateş ettiği belirlendi. Açılan ateş sonucu otobüsün ön camına 5 kurşun isabet ettiği kaydedilirken, saldırganın olay yerinden yine aracıyla uzaklaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için operasyonlarını derinleştiren emniyet ekipleri, faili dün yakalayarak gözaltına aldı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ile otobüs sürücüsü Nejat Y. arasında alacak verecek meselesi olduğu ve zanlının saldırıyı bu yüzünden gerçekleştirdiği öğrenildi. Yakalanan Ö.G. isimli şüpheli şahıs hakkında 'Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 SKM' suçlarından adli işlem yapıldı.
Hasan Bilgili - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
TÜRKİYE
Veterinere cinsel saldırı davasında sanığın DNA'sı mağdurun iç çamaşırında tespit edildi
13:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала