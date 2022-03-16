Türkiye
SON DAKİKA| ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220316/iranda-carsamba-suri-kutlamalarinda-19-kisi-oldu-1054758689.html
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 19 kişi öldü
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 19 kişi öldü
İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan 'Çarşamba Suri' (Kızıl Çarşamba) kutlamaları kapsamında 21 Ocak'tan bu yana 19 kişinin... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T10:58+0300
2022-03-16T10:58+0300
dünya
iran
çarşamba suri
kutlama
ölüm
kaza
nevruz
bahar
rejim
ayetullah ali hamaney
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054758801_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_862ebc5e01f507e693567b7c55e812c0.jpg
Devlet televizyonuna konuşan İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, 'Çarşamba Suri' kutlamaları sırasında sokaklarda ateş yakılıp havai fişekler atılarak yapılan kutlamalardaki kayıplara ilişkin bilgi verdi.Halidi, "Bu yılki Çarşamba Suri kutlamalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 798 kişi de yaralandı" dedi.Yaralananlardan 171 kişinin uzvunu kaybettiğini, 150 kişide yanık oluştuğunu ve 880 kişinin de gözlerinden yaralandığını aktaran Halidi, en çok ölümün Doğu Azerbaycan ve Kum eyaletlerinde olduğunu söyledi.Son 10 yılın en yüksek rakamları olduğu ifade edilen ölüm ve yaralanma vakalarının 21 Ocak'tan itibaren yürütülen hazırlıklar ve gece yapılan kutlamalardaki kayıpları kapsadığı belirtildi.Ölüm ve yaralanmaların birçoğunun, bu geceye gelinceye kadar merdiven altı atölyelerde patlayıcı ve yanıcı madde hazırlama esnasında meydana geldiği ifade ediliyor.İran'da geçen sene Çarşamba Suri kutlamalarına hazırlık ve son gece dahil olmak üzere 9 kişinin öldüğü ve 1894 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.'Çarşamba Suri' kutlamalarıİran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan 'Çarşamba Suri' kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler atılıyor ve maytaplar yakılıyor.Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.Öte yandan, rejimin, değerleri dışında bazı Fars geleneklerinin yaygınlaşmasını istemediği, bu nedenle Çarşamba Suri gibi sosyal olaylarda yaşanan vakalara ait rakamların abartıldığı öne sürülüyor. Halktan rejimle mesafeli olan kesimin ise Çarşamba Suri kutlamalarıyla hem baharın gelişini kutladıkları hem de rejime karşıtlıklarını ortaya koydukları belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220307/iraktan-turkiye-iraki-susuz-birakmayacak-aciklamasi-1054480695.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054758801_70:0:1137:800_1920x0_80_0_0_bbce6625c5a3547588e9b38c63e9b9fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, çarşamba suri, kutlama, ölüm, kaza, nevruz, bahar, rejim, ayetullah ali hamaney, ayetullah humeyni, din

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 19 kişi öldü

10:58 16.03.2022
© İHAÇarşamba Suri
Çarşamba Suri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan 'Çarşamba Suri' (Kızıl Çarşamba) kutlamaları kapsamında 21 Ocak'tan bu yana 19 kişinin öldüğü, 2 bin 798 kişinin yaralandığı bildirildi.
Devlet televizyonuna konuşan İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, 'Çarşamba Suri' kutlamaları sırasında sokaklarda ateş yakılıp havai fişekler atılarak yapılan kutlamalardaki kayıplara ilişkin bilgi verdi.
Halidi, "Bu yılki Çarşamba Suri kutlamalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 798 kişi de yaralandı" dedi.
Yaralananlardan 171 kişinin uzvunu kaybettiğini, 150 kişide yanık oluştuğunu ve 880 kişinin de gözlerinden yaralandığını aktaran Halidi, en çok ölümün Doğu Azerbaycan ve Kum eyaletlerinde olduğunu söyledi.
Son 10 yılın en yüksek rakamları olduğu ifade edilen ölüm ve yaralanma vakalarının 21 Ocak'tan itibaren yürütülen hazırlıklar ve gece yapılan kutlamalardaki kayıpları kapsadığı belirtildi.
Ölüm ve yaralanmaların birçoğunun, bu geceye gelinceye kadar merdiven altı atölyelerde patlayıcı ve yanıcı madde hazırlama esnasında meydana geldiği ifade ediliyor.
İran'da geçen sene Çarşamba Suri kutlamalarına hazırlık ve son gece dahil olmak üzere 9 kişinin öldüğü ve 1894 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

'Çarşamba Suri' kutlamaları

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan 'Çarşamba Suri' kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler atılıyor ve maytaplar yakılıyor.
Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.
Öte yandan, rejimin, değerleri dışında bazı Fars geleneklerinin yaygınlaşmasını istemediği, bu nedenle Çarşamba Suri gibi sosyal olaylarda yaşanan vakalara ait rakamların abartıldığı öne sürülüyor. Halktan rejimle mesafeli olan kesimin ise Çarşamba Suri kutlamalarıyla hem baharın gelişini kutladıkları hem de rejime karşıtlıklarını ortaya koydukları belirtiliyor.
Köylüler, su altında kalan tarım arazilerinde kayıkla geziyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
TÜRKİYE
Irak'tan 'Türkiye Irak'ı susuz bırakmayacak' açıklaması
7 Mart, 02:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала