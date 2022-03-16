https://tr.sputniknews.com/20220316/kadina-yonelik-siddetin-onlenmesine-iliskin-duzenlemeleri-de-iceren-kanun-teklifi-tbmmye-sunuldu-1054776359.html
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T16:18+0300
2022-03-16T16:18+0300
2022-03-16T16:20+0300
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tbmm
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
16:18 16.03.2022 (güncellendi: 16:20 16.03.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.