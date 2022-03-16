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SON DAKİKA| Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
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Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

16:18 16.03.2022 (güncellendi: 16:20 16.03.2022)
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
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Ayrıntılar geliyor
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
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