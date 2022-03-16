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Merit Otel, Yıldız Tilbe'yi konser listesinden çıkardı
Merit Otel, Yıldız Tilbe'yi konser listesinden çıkardı
Sokak köpeklerinin zehirlenmesi için çağrı yapan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yönelik tepkiler sürüyor. Son olarak Tilbe, Merit Otel'in konser listelerinden... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T15:47+0300
2022-03-16T15:51+0300
yıldız tilbe
yaşam
kuzey kıbrıs
konser
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Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin” ifadelerini kullanmasının ardından tepkiler sürüyor.Son olarak Kuzey Kıbrıs'taki Merit Resort Otel Casino, Tilbe'yi konser listesinden çıkardı.Otelden yapılan açıklamada "Tilbe, hayvanlar hakkında verdiği utanç verici demeçten ötürü bünyemize ait tüm otellerimizin ve tesislerimizin konser listesinden süresiz olarak çıkarılmıştır" denildi.İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve Bursa Barosu da Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Ne olmuştu?Tilbe, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan paylaşımlarıyla sosyal medyada tepki çekmişti. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?” demişti.Şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbul-barosu-hayvan-haklari-merkezinden-yildiz-tilbe-hakkinda-suc-duyurusu-1054682834.html
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yıldız tilbe, kuzey kıbrıs, konser, iptal

Merit Otel, Yıldız Tilbe'yi konser listesinden çıkardı

15:47 16.03.2022 (güncellendi: 15:51 16.03.2022)
© AA Yıldız Tilbe
 Yıldız Tilbe - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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Sokak köpeklerinin zehirlenmesi için çağrı yapan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yönelik tepkiler sürüyor. Son olarak Tilbe, Merit Otel'in konser listelerinden çıkarıldı.
Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin” ifadelerini kullanmasının ardından tepkiler sürüyor.
Son olarak Kuzey Kıbrıs'taki Merit Resort Otel Casino, Tilbe'yi konser listesinden çıkardı.
Otelden yapılan açıklamada "Tilbe, hayvanlar hakkında verdiği utanç verici demeçten ötürü bünyemize ait tüm otellerimizin ve tesislerimizin konser listesinden süresiz olarak çıkarılmıştır" denildi.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve Bursa Barosu da Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Tilbe, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan paylaşımlarıyla sosyal medyada tepki çekmişti. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?” demişti.
Şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
“Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da.”
Yıldız Tilbe - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
YAŞAM
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden, Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu
13 Mart, 15:46
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