https://tr.sputniknews.com/20220316/nato-ulkelerinin-savunma-bakanlari-toplandi-1054766053.html
NATO ülkelerinin savunma bakanları toplandı
NATO ülkelerinin savunma bakanları toplandı
NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, Ukrayna ile ilgili gelişmeleri ele almak üzere toplandı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:20+0300
2022-03-16T13:20+0300
2022-03-16T13:20+0300
ukrayna krizi
nato
nato savunma bakanları toplantısı
jens stoltenberg
ukrayna
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO karargahındaki olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlık ediyor.Toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.NATO toplantısına ittifak üyesi olmayan Ukrayna, Gürcistan, İsveç, Finlandiya’nın savunma bakanlarının yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de davet edildi.Bugünkü toplantı, Ukrayna konusunda 24 Mart'ta yapılacağı açıklanan NATO Liderler Zirvesi'nden bir hafta önce düzenlenmesi bakımından da önem taşıyor.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantı öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya dönük harekatının Avrupa güvenliği üzerinde sonuçları olduğunu söyledi.Bugünkü toplantıda durum karşısında ittifakın uzun vadeli duruşunu da ele alacaklarını aktaran Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’ya desteğinin süreceğini ifade etti.Stoltenberg, krizin Ukrayna sınırlarının ötesine taşmaması için NATO’nun sorumluluk taşıdığını belirterek, bu nedenle ittifakın doğusunda NATO varlığını artırdıklarını kaydetti.ABD Savunma Bakanı Austin de NATO’nun Ukrayna’ya destek konusunda birlik içinde olduğunu, desteğin süreceğini söyledi.Austin, NATO’nun 'bir müttefike yapılmış saldırının tümüne yapılmış sayılacağını' öngören 5. maddesine bağlılıklarının da sarsılmaz olduğunu dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/cin-mevcut-krizden-onceden-haberdar-olsaydik-cikmasini-engellemek-icin-elimizden-geleni-yapardik-1054759386.html
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nato, nato savunma bakanları toplantısı, jens stoltenberg, ukrayna
NATO ülkelerinin savunma bakanları toplandı
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NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, Ukrayna ile ilgili gelişmeleri ele almak üzere toplandı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO karargahındaki olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlık ediyor.
Toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.
NATO toplantısına ittifak üyesi olmayan Ukrayna, Gürcistan, İsveç, Finlandiya’nın savunma bakanlarının yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de davet edildi.
Bugünkü toplantı, Ukrayna konusunda 24 Mart'ta yapılacağı açıklanan NATO Liderler Zirvesi'nden bir hafta önce düzenlenmesi bakımından da önem taşıyor.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantı öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya dönük harekatının Avrupa güvenliği üzerinde sonuçları olduğunu söyledi.
Bugünkü toplantıda durum karşısında ittifakın uzun vadeli duruşunu da ele alacaklarını aktaran Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’ya desteğinin süreceğini ifade etti.
Stoltenberg, krizin Ukrayna sınırlarının ötesine taşmaması için NATO’nun sorumluluk taşıdığını belirterek, bu nedenle ittifakın doğusunda NATO varlığını artırdıklarını kaydetti.
ABD Savunma Bakanı Austin de NATO’nun Ukrayna’ya destek konusunda birlik içinde olduğunu, desteğin süreceğini söyledi.
Austin, NATO’nun 'bir müttefike yapılmış saldırının tümüne yapılmış sayılacağını' öngören 5. maddesine bağlılıklarının da sarsılmaz olduğunu dile getirdi.