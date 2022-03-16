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SON DAKİKA| ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/cin-mevcut-krizden-onceden-haberdar-olsaydik-cikmasini-engellemek-icin-elimizden-geleni-yapardik-1054759386.html
Çin: Mevcut krizden önceden haberdar olsaydık, çıkmasını engellemek için elimizden geleni yapardık
Çin: Mevcut krizden önceden haberdar olsaydık, çıkmasını engellemek için elimizden geleni yapardık
Çin'in Washington Büyükelçisi Çin Gang, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatından önceden haberdar oldukları ve Rusya'nın Pekin'den askeri yardım talep ettiğine... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T11:11+0300
2022-03-16T11:11+0300
ukrayna krizi
çin
abd
büyükelçi
washington post
ukrayna
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Büyükelçi Çin, ülkesinin Ukrayna konusundaki tavrını açıklamak üzere ABD'nin Washington Post gazetesinde makale yayımladı. Makalede ABD basınında ve uluslararası medya organlarında, Çin'in Rusya'nın askeri harekatına dair önceden bilgi sahibi olduğu ve Moskova'dan harekatı şubatta Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nın sonrasına ertelemesini talep ettiğine ilişkin iddialara yer verildiğini hatırlatan Büyükelçi Çin, "Çin hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın en büyük ticaret ortağı ve dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz ithalatçısıdır. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma Çin'in çıkarına değildir. Eğer Çin olarak mevcut krizden önceden haberdar olsaydı, çıkmasını engellemek için elinden geleni yapardı" ifadesini kullandı. Büyükelçi Çin, ayrıca son günlerde Rusya'nın operasyon için Çin'den askeri yardım talep ettiğine yönelik iddiaların da dile getirildiğine dikkat çekerek, "Çin'in bu savaşı önceden bildiği, rıza gösterdiği ve örtülü olarak desteklediğine ilişkin tüm iddialar tamamen dezenformasyondur" görüşünü dile getirdi. Çin'in Ukrayna konusundaki tavrının açık ve net olduğunu, krizin barışçı çözümüne katkı sağlayacak tüm çabaları desteklediğini, buna rağmen bazı ABD'li yetkililerin Çinli kurumlara ve işletmelere yönelik tehditlerde bulunmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Büyükelçi Çin, "Ne savaş ne de yaptırımlar barışı getirebilir. Çinli şirketlere yaptırım sopasını sallayıp Çin'in desteğini ve iş birliğini talep etmek işe yaramayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220315/cin-ukrayna-krizinde-taraf-degiliz-rusyaya-yonelik-yaptirimlardan-etkilenmek-istemiyoruz-1054733254.html
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çin, abd, büyükelçi, washington post, ukrayna, rusya

Çin: Mevcut krizden önceden haberdar olsaydık, çıkmasını engellemek için elimizden geleni yapardık

11:11 16.03.2022
© REUTERS / PETER CZIBORRAÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / PETER CZIBORRA
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Çin'in Washington Büyükelçisi Çin Gang, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatından önceden haberdar oldukları ve Rusya'nın Pekin'den askeri yardım talep ettiğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını, 'dezenformasyon' amacıyla ortaya atıldığını açıkladı.
Büyükelçi Çin, ülkesinin Ukrayna konusundaki tavrını açıklamak üzere ABD'nin Washington Post gazetesinde makale yayımladı.
Makalede ABD basınında ve uluslararası medya organlarında, Çin'in Rusya'nın askeri harekatına dair önceden bilgi sahibi olduğu ve Moskova'dan harekatı şubatta Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nın sonrasına ertelemesini talep ettiğine ilişkin iddialara yer verildiğini hatırlatan Büyükelçi Çin, "Çin hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın en büyük ticaret ortağı ve dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz ithalatçısıdır. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma Çin'in çıkarına değildir. Eğer Çin olarak mevcut krizden önceden haberdar olsaydı, çıkmasını engellemek için elinden geleni yapardı" ifadesini kullandı.
Büyükelçi Çin, ayrıca son günlerde Rusya'nın operasyon için Çin'den askeri yardım talep ettiğine yönelik iddiaların da dile getirildiğine dikkat çekerek, "Çin'in bu savaşı önceden bildiği, rıza gösterdiği ve örtülü olarak desteklediğine ilişkin tüm iddialar tamamen dezenformasyondur" görüşünü dile getirdi.
Çin'in Ukrayna konusundaki tavrının açık ve net olduğunu, krizin barışçı çözümüne katkı sağlayacak tüm çabaları desteklediğini, buna rağmen bazı ABD'li yetkililerin Çinli kurumlara ve işletmelere yönelik tehditlerde bulunmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Büyükelçi Çin, "Ne savaş ne de yaptırımlar barışı getirebilir. Çinli şirketlere yaptırım sopasını sallayıp Çin'in desteğini ve iş birliğini talep etmek işe yaramayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
Ukrayna krizi
Çin: Ukrayna krizinde taraf değiliz, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmek istemiyoruz
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