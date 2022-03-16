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Nusret Gökçe'nin hayatı film oluyor
Nusret Gökçe'nin hayatı film oluyor
Dünyada ‘Salt Bae’ (Tuzlama) hareketiyle tanınan ve çeşitli kıtalarda restoran zinciri olan fenomen şef Nusret Gökçe’nin hayatı belgesel film oluyor... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T11:38+0300
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nusret gökçe
yaşam
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Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe'nin hayatı belgesel filme aktarılacak.tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmi çekmek için Disney Plus harekete geçti. Yarı belgesel film tarzındaki projeyi ünlü Amerikalı bir yönetmen çekecek.38 yaşındaki Gökçe'nin, hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi.Öte yandan platformda ülkemizin unutulmaz ve önemli isimleri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.Ünlü şef Gökçe, son olarak dünyanın en göz alıcı şehirlerinden Las Vegas’ta bir restoran açmıştı.Nusr-Et’i dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren ünlü şef, “Vegas’a Türk bayrağı astık” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220306/nusret-gokce-32-restoranini-abdde-acti-las-vegas-yuksek-kalite-bir-yer-kazanmis-oldu-1054470544.html
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nusret gökçe, film, disney plus

Nusret Gökçe'nin hayatı film oluyor

11:38 16.03.2022 (güncellendi: 11:43 16.03.2022)
© REUTERSNusret Gökçe, Salt Bae
Nusret Gökçe, Salt Bae - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© REUTERS
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Dünyada ‘Salt Bae’ (Tuzlama) hareketiyle tanınan ve çeşitli kıtalarda restoran zinciri olan fenomen şef Nusret Gökçe’nin hayatı belgesel film oluyor. Türkiye'de de yayına hazırlanan belgeselin yönetmenliğini ABD'li bir isim yapacak.
Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe'nin hayatı belgesel filme aktarılacak.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmi çekmek için Disney Plus harekete geçti. Yarı belgesel film tarzındaki projeyi ünlü Amerikalı bir yönetmen çekecek.
38 yaşındaki Gökçe'nin, hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi.
Öte yandan platformda ülkemizin unutulmaz ve önemli isimleri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.
Ünlü şef Gökçe, son olarak dünyanın en göz alıcı şehirlerinden Las Vegas’ta bir restoran açmıştı.
Nusr-Et’i dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren ünlü şef, “Vegas’a Türk bayrağı astık” demişti.
Nusret Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2022
YAŞAM
Nusret Gökçe 32. restoranını ABD'de açtı: 'Las Vegas yüksek kalite bir yer kazanmış oldu'
6 Mart, 12:22
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