Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/tbmm-baskani-mustafa-sentop-rusya-devlet-dumasi-baskani-volodin-ile-gorustu-1054788090.html
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Volodin ile telefonla görüşerek, "İtibarlı bir dünya gücü olarak görmek istediğimiz Rusya ile... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T20:50+0300
2022-03-16T20:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
türkiye
mustafa şentop
vyaçeslav volodin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104024/64/1040246459_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_b62bcd5fc31d51fee472acc86dfca94b.jpg
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile telefonla görüştü.Şentop, görüşmede öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde de kapsamlı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.Türkiye’nin, hem Rusya, hem de Ukrayna ile ilişkilere çok büyük önem atfettiğine işaret eden Şentop, bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiğini hatırlatarak, "İki ülke de bizim için çok değerli. İki ülkeyle iletişimize zarar gelmesini arzu etmeyiz. Kimseden de vazgeçemeyeceğimizi çok defa ifade ettik" diye konuştu.Türkiye ve Rusya olarak bölgedeki birçok konuyu, sorunu birlikte ele aldıklarını ve sorunların çözümü yolunda önemli mesafe elde ettiklerini dile getiren Şentop, her iki ülkenin de dostane olarak görüşlerini açıkça ifade ettiğini vurguladı.Ukrayna’ya yönelik saldırıyı kabul edilemez bulduklarını belirten Şentop, bu süreç başlamadan önce de Türkiye’nin barışçıl çözüm için temasları olduğuna dikkati çekerek, "Şuna inanıyoruz ki; bu savaşın kazananı olmaz, olmayacaktır. Aksine halklar büyük zarar görecektir" değerlendirmesinde bulundu.Şimdiden çocukların da aralarında bulunduğu birçok insanın hayatını kaybettiğini ve milyonlarca insanın evlerini terk etmek durumunda kaldığını vurgulayan Şentop, "Rusya açısından da yaptırımlara maruz kalmak, olumsuz sonuçlara yol açıyor. Geldiğimiz noktada öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde kapsamlı ateşkesin sağlanması gerekmektedir" diye konuştu.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104024/64/1040246459_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c2afc16780c054ae58e49efc9b6d7658.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, türkiye, mustafa şentop, vyaçeslav volodin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

20:50 16.03.2022
© AA Vyaçeslav Volodin - Mustafa Şentop
 Vyaçeslav Volodin - Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Volodin ile telefonla görüşerek, "İtibarlı bir dünya gücü olarak görmek istediğimiz Rusya ile egemenliği ve bağımsızlığını istediğimiz Ukrayna arasındaki bu komşu ve kardeş kavgasının sona ermesi için çalışmaya her zaman hazırız" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile telefonla görüştü.
Şentop, görüşmede öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde de kapsamlı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.
Türkiye’nin, hem Rusya, hem de Ukrayna ile ilişkilere çok büyük önem atfettiğine işaret eden Şentop, bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiğini hatırlatarak, "İki ülke de bizim için çok değerli. İki ülkeyle iletişimize zarar gelmesini arzu etmeyiz. Kimseden de vazgeçemeyeceğimizi çok defa ifade ettik" diye konuştu.
Türkiye ve Rusya olarak bölgedeki birçok konuyu, sorunu birlikte ele aldıklarını ve sorunların çözümü yolunda önemli mesafe elde ettiklerini dile getiren Şentop, her iki ülkenin de dostane olarak görüşlerini açıkça ifade ettiğini vurguladı.
Ukrayna’ya yönelik saldırıyı kabul edilemez bulduklarını belirten Şentop, bu süreç başlamadan önce de Türkiye’nin barışçıl çözüm için temasları olduğuna dikkati çekerek, "Şuna inanıyoruz ki; bu savaşın kazananı olmaz, olmayacaktır. Aksine halklar büyük zarar görecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Şimdiden çocukların da aralarında bulunduğu birçok insanın hayatını kaybettiğini ve milyonlarca insanın evlerini terk etmek durumunda kaldığını vurgulayan Şentop, "Rusya açısından da yaptırımlara maruz kalmak, olumsuz sonuçlara yol açıyor. Geldiğimiz noktada öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde kapsamlı ateşkesin sağlanması gerekmektedir" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала