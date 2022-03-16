https://tr.sputniknews.com/20220316/tbmm-baskani-mustafa-sentop-rusya-devlet-dumasi-baskani-volodin-ile-gorustu-1054788090.html

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Volodin ile telefonla görüşerek, "İtibarlı bir dünya gücü olarak görmek istediğimiz Rusya ile... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T20:50+0300

2022-03-16T20:50+0300

2022-03-16T20:47+0300

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile telefonla görüştü.Şentop, görüşmede öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde de kapsamlı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.Türkiye’nin, hem Rusya, hem de Ukrayna ile ilişkilere çok büyük önem atfettiğine işaret eden Şentop, bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiğini hatırlatarak, "İki ülke de bizim için çok değerli. İki ülkeyle iletişimize zarar gelmesini arzu etmeyiz. Kimseden de vazgeçemeyeceğimizi çok defa ifade ettik" diye konuştu.Türkiye ve Rusya olarak bölgedeki birçok konuyu, sorunu birlikte ele aldıklarını ve sorunların çözümü yolunda önemli mesafe elde ettiklerini dile getiren Şentop, her iki ülkenin de dostane olarak görüşlerini açıkça ifade ettiğini vurguladı.Ukrayna’ya yönelik saldırıyı kabul edilemez bulduklarını belirten Şentop, bu süreç başlamadan önce de Türkiye’nin barışçıl çözüm için temasları olduğuna dikkati çekerek, "Şuna inanıyoruz ki; bu savaşın kazananı olmaz, olmayacaktır. Aksine halklar büyük zarar görecektir" değerlendirmesinde bulundu.Şimdiden çocukların da aralarında bulunduğu birçok insanın hayatını kaybettiğini ve milyonlarca insanın evlerini terk etmek durumunda kaldığını vurgulayan Şentop, "Rusya açısından da yaptırımlara maruz kalmak, olumsuz sonuçlara yol açıyor. Geldiğimiz noktada öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde kapsamlı ateşkesin sağlanması gerekmektedir" diye konuştu.

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ukrayna, rusya, türkiye, mustafa şentop, vyaçeslav volodin