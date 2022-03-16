https://tr.sputniknews.com/20220316/trabzonspor-bayragi-asmak-isterken-catidan-dusup-oldu-1054762020.html

Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü

Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü

Sakarya’da, evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor’un bayrağını asmak isterken zemine düşen 66 yaşındaki Avni Küçük, kaldırıldığı hastanede yaşamını... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T12:08+0300

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türkiye

trabzonspor

taraftar

bayrak

sakarya

ölüm

çatı

erenler

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Sakarya'da Erenler ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde yaşayan Avni Küçük, dün evinin çatısına, taraftarı olduğu Trabzonspor’un bayrağını asmak istedi. Dengesini kaybeden Küçük, çatıdan zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Küçük’ü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Küçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Avni Küçük’ün cenazesi, bugün toprağa verilecek.Öte yandan Trabzonspor Kulübü tarafından Avni Küçük için yayımlanan taziye mesajında, "Sakarya'da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza neticesinde hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220309/anadolu-genclik-dernegi-cumhurbaskanligi-tarafindan-asilan-israil-bayraklarini-atese-verdi-1054556915.html

türkiye

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trabzonspor, taraftar, bayrak, sakarya, ölüm, çatı, erenler