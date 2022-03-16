https://tr.sputniknews.com/20220316/wall-street-journal-abdnin-yaridan-fazlasi-bidenin-2024te-secimlere-girmeyecegine-inaniyor-1054753008.html

Wall Street Journal: ABD'nin yarıdan fazlası Biden'ın 2024'te seçimlere girmeyeceğine inanıyor

Wall Street Journal: ABD'nin yarıdan fazlası Biden'ın 2024'te seçimlere girmeyeceğine inanıyor

ABD’de yapılan bir kamuoyu yoklamasında, ülke nüfusunun yarıdan fazlasının ABD Başkanı Joe Biden’ın 2024 başkanlık seçimlerine girme konusunda şüpheleri olduğu... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T03:01+0300

2022-03-16T03:01+0300

2022-03-16T03:01+0300

dünya

abd

joe biden

seçim

anket

wall street journal

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Wall Street Journal gazetesi tarafından gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 52’si Biden’ın 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olmayacağını düşündüğünü belirtti.Katılımcıların sadece yüzde 29’u Biden’ın ikinci dönem başkanlık için seçimlere gireceği tahmininde bulunurken yüzde 19 ise görüş belirtmedi.Kendi partisi Demokratların içinde ise ankete katılanların yüzde 41’i Biden’ın tekrar aday olacağı tahmininde bulunurken, yüzde 32’si olmayacağını, yüzde 26’sı da adaylığı konusunda emin olamadığını ifade etti.Beyaz Saray’dan konu ile ilgili daha önce yapılan açıklamalarda ise Biden’ın ikinci dönem başkanlığı düşündüğü ancak nihai kararını Kasım 2022’de yapılacak ara seçimlerden sonra vereceği belirtilmişti.Biden, ABD tarihinde 78 yaşında göreve gelerek en yaşlı başkan unvanına sahip olmuştu.

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abd, joe biden, seçim, anket, wall street journal