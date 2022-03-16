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Yüz nakli yapılan Recep Sert Balıkesir'de gözaltına alındı
Yüz nakli yapılan Recep Sert Balıkesir'de gözaltına alındı
Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi arasında yüz nakli yapılan Recep Sert'in de olduğu belirtildi 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T17:26+0300
2022-03-16T17:26+0300
türkiye
recep sert
narkotik
balıkesir
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 10 kişi arasında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de bulunduğu belirtildi. Operasyonda bir kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslar ile gruplara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bursa'dan Edremit’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.Ekipler, şüpheli şahıslar ve kullandıkları araçları takibe alıp Edremit girişinde yakaladı. Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29) T.K. (37), B.E. (44), M.B. (32) ve Recep Sert (34) gözaltına alındı. 10 şüpheli şahsın 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlarından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.Recep Sert kimdir?İnegöl’de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e, 18 Temmuz 2013 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi Sert'e başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde beşinci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süren tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi.İnegöl’ün Mimar Sinan Bulvarı üzerinde kafe açan Recep Sert, ödemediği bin 500 liralık borç yüzünden önce icralık oldu ardında da İnegöl’de gözaltına alınıp Bursa 2. İcra Ceza Mahkemesi kararıyla tutuklandı. Cezaevinde 3 ay kalan Sert, zatürre başlangıcı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Borcunun ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından ödenmesinin ardından Sert tahliye edildi. Haluk Levent tahliyenin ardından Recep Sert'i Ahbap ekibi ile birlikte ziyaret etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220313/gurbulakta-rekor-agirlikta-metamfetamin-ele-gecirildi-1054672061.html
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recep sert, narkotik, balıkesir

Yüz nakli yapılan Recep Sert Balıkesir'de gözaltına alındı

17:26 16.03.2022
© AAYüz nakli yapılan Recep Sert
Yüz nakli yapılan Recep Sert - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi arasında yüz nakli yapılan Recep Sert'in de olduğu belirtildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 10 kişi arasında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de bulunduğu belirtildi. Operasyonda bir kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslar ile gruplara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bursa'dan Edremit’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, şüpheli şahıslar ve kullandıkları araçları takibe alıp Edremit girişinde yakaladı. Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29) T.K. (37), B.E. (44), M.B. (32) ve Recep Sert (34) gözaltına alındı. 10 şüpheli şahsın 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlarından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Recep Sert kimdir?

İnegöl’de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e, 18 Temmuz 2013 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi Sert'e başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde beşinci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süren tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi.
İnegöl’ün Mimar Sinan Bulvarı üzerinde kafe açan Recep Sert, ödemediği bin 500 liralık borç yüzünden önce icralık oldu ardında da İnegöl’de gözaltına alınıp Bursa 2. İcra Ceza Mahkemesi kararıyla tutuklandı. Cezaevinde 3 ay kalan Sert, zatürre başlangıcı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Borcunun ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından ödenmesinin ardından Sert tahliye edildi. Haluk Levent tahliyenin ardından Recep Sert'i Ahbap ekibi ile birlikte ziyaret etmişti.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetaminin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
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13 Mart, 00:11
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