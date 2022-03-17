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Japonya'nın kuzeydoğusunda 7.4 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusunda 7.4 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaşamını yitirdi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
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фото, japonya, deprem, tsunami

Japonya'nın kuzeydoğusunda 7.4 büyüklüğünde deprem

10:09 17.03.2022 (güncellendi: 10:12 17.03.2022)
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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaşamını yitirdi.
© REUTERS / KYODO

Kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında dün gece yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında dün gece yerel saatle 23.36&#x27;da ve 60 kilometre derinlikte 7.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / KYODO

Kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında dün gece yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

© REUTERS / KYODO

Yangın ve Afet İdare Ajansı, doğal afet sonucu, doğu ve kuzeydoğu bölgeleri eyaletleri genelinde, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 198 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yangın ve Afet İdare Ajansı, doğal afet sonucu, doğu ve kuzeydoğu bölgeleri eyaletleri genelinde, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 198 kişinin yaralandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / KYODO

Yangın ve Afet İdare Ajansı, doğal afet sonucu, doğu ve kuzeydoğu bölgeleri eyaletleri genelinde, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 198 kişinin yaralandığını duyurdu.

© REUTERS / KYODO

Başbakan Kişida Fumio, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları için ilgili kuruluşlara talimat verdiğini açıkladı.

Başbakan Kişida Fumio, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları için ilgili kuruluşlara talimat verdiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / KYODO

Başbakan Kişida Fumio, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları için ilgili kuruluşlara talimat verdiğini açıkladı.

© REUTERS / KYODO

Tokyo Electric Power (TEPCO) ile Tohoku Electric Power firmalarının enerji sağladığı 9 eyalette 2.2 milyondan fazla meskende geçici elektrik kesintisi yaşandı.

Tokyo Electric Power (TEPCO) ile Tohoku Electric Power firmalarının enerji sağladığı 9 eyalette 2.2 milyondan fazla meskende geçici elektrik kesintisi yaşandı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / KYODO

Tokyo Electric Power (TEPCO) ile Tohoku Electric Power firmalarının enerji sağladığı 9 eyalette 2.2 milyondan fazla meskende geçici elektrik kesintisi yaşandı.

© REUTERS / KYODO

Japan Railways (JR) East firmasının işlettiği Tohoku, Yamagata, Akita, Hokuriku ve Joetsu demir yolu seferleri bir süreliğine askıya alındı. JR firmasına bağlı Tohoku hattında, içinde 100 yolcunun bulunduğu yüksek hızlı trenin raydan çıktığı, olayda yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Japan Railways (JR) East firmasının işlettiği Tohoku, Yamagata, Akita, Hokuriku ve Joetsu demir yolu seferleri bir süreliğine askıya alındı. JR firmasına bağlı Tohoku hattında, içinde 100 yolcunun bulunduğu yüksek hızlı trenin raydan çıktığı, olayda yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / KYODO

Japan Railways (JR) East firmasının işlettiği Tohoku, Yamagata, Akita, Hokuriku ve Joetsu demir yolu seferleri bir süreliğine askıya alındı. JR firmasına bağlı Tohoku hattında, içinde 100 yolcunun bulunduğu yüksek hızlı trenin raydan çıktığı, olayda yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

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