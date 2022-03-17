https://tr.sputniknews.com/20220317/ak-partili-ozkan-asgari-ucrete-yilda-iki-kez-zam--yapilabilir-1054799199.html

AK Partili Özkan: Asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabilir

AK Partili Özkan: Asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabilir

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, açıklamasında asgari... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T09:51+0300

2022-03-17T09:51+0300

2022-03-17T09:51+0300

politika

cahit özkan

asgari ücret

recep tayyip erdoğan

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TVNET'te canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Partili Özkan, "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusunu yanıtladı. Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı."Bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" diyen Özkan, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çizdi.Özkan ayrıca, "Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

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cahit özkan, asgari ücret, recep tayyip erdoğan