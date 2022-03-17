https://tr.sputniknews.com/20220317/avm-acilisinda-izdiham-polis-ekipleri-kalabaligi-dagitmak-icin-saatlerce-ugrasti-1054828015.html
AVM açılışında izdiham: Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı
AVM açılışında izdiham: Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı
Ankara’da açılışı gerçekleştirilen bir alışveriş merkezinin (AVM) uygun fiyatlı satışlarını duyan yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T22:28+0300
2022-03-17T22:28+0300
2022-03-17T22:28+0300
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ankara
avm
indirim
izdiham
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Ankara’da yeni açılan bir mağazada yapılan büyük indirim izdihama neden oldu. Mağazanın açılışına özel yüzde 70’mişlere varan indirimli ürünlerden almak isteyenler adeta birbiri ile yarıştı.Yenimahalle Güzelyaka Mahallesi Güvercintepe Caddesi üzerinde açılışı yapılan AVM’nin, açılışa özel indirime gitmesi vatandaşların yoğun ilgisine sebep oldu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar mağazaya akın edince hem içeride hem de mağaza önünde yoğunluk oluştu. Çağırılan polis ekipleri, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı.Kepeklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisine bir an önce girmeye çalışan vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Türkiye’de 20'nci Ankara’da ilk olan mağazanın bin 500 metre karelik bir alana kurulduğunu belirten yetkililer, ürünlerde yeterince stoklarının bulunduğunu ve indirimin bir hafta süreceğini açıkladı.
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AVM açılışında izdiham: Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı
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Ankara’da açılışı gerçekleştirilen bir alışveriş merkezinin (AVM) uygun fiyatlı satışlarını duyan yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu.
Ankara’da yeni açılan bir mağazada yapılan büyük indirim izdihama neden oldu. Mağazanın açılışına özel yüzde 70’mişlere varan indirimli ürünlerden almak isteyenler adeta birbiri ile yarıştı.
Yenimahalle Güzelyaka Mahallesi Güvercintepe Caddesi üzerinde açılışı yapılan AVM’nin, açılışa özel indirime gitmesi vatandaşların yoğun ilgisine sebep oldu.
İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar mağazaya akın edince hem içeride hem de mağaza önünde yoğunluk oluştu. Çağırılan polis ekipleri, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı.
Kepeklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisine bir an önce girmeye çalışan vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Türkiye’de 20'nci Ankara’da ilk olan mağazanın bin 500 metre karelik bir alana kurulduğunu belirten yetkililer, ürünlerde yeterince stoklarının bulunduğunu ve indirimin bir hafta süreceğini açıkladı.