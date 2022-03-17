https://tr.sputniknews.com/20220317/bolunun-yuksek-kesimlerinde-selaleler-buz-tuttu-1054801211.html
Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu
Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan şelaleler, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T10:42+0300
2022-03-17T10:42+0300
2022-03-17T10:42+0300
türkiye
buz
şelale
bolu
mudurnu
kar
kar yağışı
hava sıcaklığı
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Çavuşderesi köyü Kuzalıç Mahallesi'nin yüksek yerlerinde gece hava sıcaklığı eksi 24 dereceye kadar düştü.Sıcaklıkların düşmesiyle dağların yamaçlarından akan şelaleler buz tuttu. Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleler, güzel görüntüler sundu.Soğuk hava nedeniyle, yaban hayvanlarının su içtiği çeşmeler de buzla kaplandı.
https://tr.sputniknews.com/20220213/buz-tutan-golette-yan-flut-esliginde-cekilen-klip-ilgi-gordu-1053784791.html
türkiye
bolu
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buz, şelale, bolu, mudurnu, kar, kar yağışı, hava sıcaklığı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan şelaleler, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
Çavuşderesi köyü Kuzalıç Mahallesi'nin yüksek yerlerinde gece hava sıcaklığı eksi 24 dereceye kadar düştü.
Sıcaklıkların düşmesiyle dağların yamaçlarından akan şelaleler buz tuttu. Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleler, güzel görüntüler sundu.
Soğuk hava nedeniyle, yaban hayvanlarının su içtiği çeşmeler de buzla kaplandı.