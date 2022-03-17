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Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu
Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan şelaleler, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T10:42+0300
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bolu
mudurnu
kar
kar yağışı
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Çavuşderesi köyü Kuzalıç Mahallesi'nin yüksek yerlerinde gece hava sıcaklığı eksi 24 dereceye kadar düştü.Sıcaklıkların düşmesiyle dağların yamaçlarından akan şelaleler buz tuttu. Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleler, güzel görüntüler sundu.Soğuk hava nedeniyle, yaban hayvanlarının su içtiği çeşmeler de buzla kaplandı.
https://tr.sputniknews.com/20220213/buz-tutan-golette-yan-flut-esliginde-cekilen-klip-ilgi-gordu-1053784791.html
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buz, şelale, bolu, mudurnu, kar, kar yağışı, hava sıcaklığı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu

10:42 17.03.2022
© AABolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu
Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan şelaleler, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
Çavuşderesi köyü Kuzalıç Mahallesi'nin yüksek yerlerinde gece hava sıcaklığı eksi 24 dereceye kadar düştü.
Sıcaklıkların düşmesiyle dağların yamaçlarından akan şelaleler buz tuttu. Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleler, güzel görüntüler sundu.
Soğuk hava nedeniyle, yaban hayvanlarının su içtiği çeşmeler de buzla kaplandı.
Afyonkarahisar'ın Ekmen beldesinde kar manzaralı buz tutan gölette yan flüt eşliğinde çekilen video, sosyal medyada beğeni topladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
YAŞAM
Buz tutan gölette yan flüt eşliğinde çekilen klip ilgi gördü
13 Şubat, 02:43
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