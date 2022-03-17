https://tr.sputniknews.com/20220317/dinyeper-nehrinden-su-akisi-saglanan-kirimda-yeniden-pirinc-uretimini-baslatma-karari-1054822667.html
Dinyeper Nehri'nden su akışı sağlanan Kırım’da yeniden pirinç üretimini başlatma kararı
Dinyeper Nehri'nden su akışı sağlanan Kırım’da yeniden pirinç üretimini başlatma kararı
Rusya Federasyonu’na bağlık Kırım Cumhuriyeti’nin Tarım Bakanlığı, Dinyeper Nehri'nden Kuzey Kırım Kanalı üzerinden su akışının sağlanmasıyla bu yıl pirinç... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T17:54+0300
2022-03-17T17:54+0300
2022-03-17T17:54+0300
dünya
rusya
pirinç
kırım
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103512/84/1035128436_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4512dc8491a716de68715f0a5fb14337.jpg
Kırım Tarım Bakanlığı Sözcüsü Alime Zaredinova, “Cumhuriyetimizin tarımcıları, pirinç ekimine başlamaya hazır. Pirinç üretimi için altyapı var. Kırım Tarım Bakanlığı en kısa zamanda, sulama teçhizat ve sistemlerinin onarımı için tazminat konusunu değerlendirecek” diye açıkladı.Kırım’da, 2014’e kadar üretilen pirincin, yüksek kalitesi nedeniyle büyük talep gördüğünü anımsatan Zaredinova, tarımcıların tohum alımını başlattığını belirtti.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103512/84/1035128436_143:0:911:576_1920x0_80_0_0_736bd8916cd2bb40fc7f6482c386545b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, pirinç, kırım, ukrayna
Dinyeper Nehri'nden su akışı sağlanan Kırım’da yeniden pirinç üretimini başlatma kararı
Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlık Kırım Cumhuriyeti’nin Tarım Bakanlığı, Dinyeper Nehri'nden Kuzey Kırım Kanalı üzerinden su akışının sağlanmasıyla bu yıl pirinç üretimini yeniden başlatmayı planladıklarını belirtti.
Kırım Tarım Bakanlığı Sözcüsü Alime Zaredinova, “Cumhuriyetimizin tarımcıları, pirinç ekimine başlamaya hazır. Pirinç üretimi için altyapı var. Kırım Tarım Bakanlığı en kısa zamanda, sulama teçhizat ve sistemlerinin onarımı için tazminat konusunu değerlendirecek” diye açıkladı.
Kırım’da, 2014’e kadar üretilen pirincin, yüksek kalitesi nedeniyle büyük talep gördüğünü anımsatan Zaredinova, tarımcıların tohum alımını başlattığını belirtti.