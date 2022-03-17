https://tr.sputniknews.com/20220317/dinyeper-nehrinden-su-akisi-saglanan-kirimda-yeniden-pirinc-uretimini-baslatma-karari-1054822667.html

Dinyeper Nehri'nden su akışı sağlanan Kırım’da yeniden pirinç üretimini başlatma kararı

Dinyeper Nehri'nden su akışı sağlanan Kırım’da yeniden pirinç üretimini başlatma kararı

Rusya Federasyonu’na bağlık Kırım Cumhuriyeti’nin Tarım Bakanlığı, Dinyeper Nehri'nden Kuzey Kırım Kanalı üzerinden su akışının sağlanmasıyla bu yıl pirinç... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T17:54+0300

2022-03-17T17:54+0300

2022-03-17T17:54+0300

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Kırım Tarım Bakanlığı Sözcüsü Alime Zaredinova, “Cumhuriyetimizin tarımcıları, pirinç ekimine başlamaya hazır. Pirinç üretimi için altyapı var. Kırım Tarım Bakanlığı en kısa zamanda, sulama teçhizat ve sistemlerinin onarımı için tazminat konusunu değerlendirecek” diye açıkladı.Kırım’da, 2014’e kadar üretilen pirincin, yüksek kalitesi nedeniyle büyük talep gördüğünü anımsatan Zaredinova, tarımcıların tohum alımını başlattığını belirtti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, pirinç, kırım, ukrayna