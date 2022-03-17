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Dinyeper Nehri'nden su akışı sağlanan Kırım’da yeniden pirinç üretimini başlatma kararı
Dinyeper Nehri'nden su akışı sağlanan Kırım’da yeniden pirinç üretimini başlatma kararı
Rusya Federasyonu’na bağlık Kırım Cumhuriyeti’nin Tarım Bakanlığı, Dinyeper Nehri'nden Kuzey Kırım Kanalı üzerinden su akışının sağlanmasıyla bu yıl pirinç... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T17:54+0300
2022-03-17T17:54+0300
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Kırım Tarım Bakanlığı Sözcüsü Alime Zaredinova, “Cumhuriyetimizin tarımcıları, pirinç ekimine başlamaya hazır. Pirinç üretimi için altyapı var. Kırım Tarım Bakanlığı en kısa zamanda, sulama teçhizat ve sistemlerinin onarımı için tazminat konusunu değerlendirecek” diye açıkladı.Kırım’da, 2014’e kadar üretilen pirincin, yüksek kalitesi nedeniyle büyük talep gördüğünü anımsatan Zaredinova, tarımcıların tohum alımını başlattığını belirtti.
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rusya, pirinç, kırım, ukrayna

Dinyeper Nehri'nden su akışı sağlanan Kırım’da yeniden pirinç üretimini başlatma kararı

17:54 17.03.2022
© AAPirinç
Pirinç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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Rusya Federasyonu’na bağlık Kırım Cumhuriyeti’nin Tarım Bakanlığı, Dinyeper Nehri'nden Kuzey Kırım Kanalı üzerinden su akışının sağlanmasıyla bu yıl pirinç üretimini yeniden başlatmayı planladıklarını belirtti.
Kırım Tarım Bakanlığı Sözcüsü Alime Zaredinova, “Cumhuriyetimizin tarımcıları, pirinç ekimine başlamaya hazır. Pirinç üretimi için altyapı var. Kırım Tarım Bakanlığı en kısa zamanda, sulama teçhizat ve sistemlerinin onarımı için tazminat konusunu değerlendirecek” diye açıkladı.
Kırım’da, 2014’e kadar üretilen pirincin, yüksek kalitesi nedeniyle büyük talep gördüğünü anımsatan Zaredinova, tarımcıların tohum alımını başlattığını belirtti.
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