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SON DAKİKA| Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/disisleri-bakani-cavusoglu-ukraynali-mevkidasiyla-gorustu-1054819113.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba görüştü. Görüşmeyle ilgili Çavuşoğlu, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T16:36+0300
2022-03-17T16:47+0300
ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Çavuşoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saat 16.00'da görüştüğünü de açıkladı.Çavuşoğlu, Kuleba ile görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.Çavuşoğlu, "8 Ekim’de stratejik planlama toplantımızı burada Lviv’de yapmıştık. Özellikle bu zor günlerde Lviv’e gelerek stratejik ortağımız Ukrayna’ya olan desteğimizi burada göstermek istedik." dedi.
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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı

16:36 17.03.2022 (güncellendi: 16:47 17.03.2022)
© AAMevlüt Çavuşoğlu - Atina
Mevlüt Çavuşoğlu - Atina - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba görüştü. Görüşmeyle ilgili Çavuşoğlu, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı" şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saat 16.00'da görüştüğünü de açıkladı.
Çavuşoğlu, Kuleba ile görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu, "8 Ekim’de stratejik planlama toplantımızı burada Lviv’de yapmıştık. Özellikle bu zor günlerde Lviv’e gelerek stratejik ortağımız Ukrayna’ya olan desteğimizi burada göstermek istedik." dedi.
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