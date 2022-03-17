https://tr.sputniknews.com/20220317/disisleri-bakani-cavusoglu-ukraynali-mevkidasiyla-gorustu-1054819113.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba görüştü. Görüşmeyle ilgili Çavuşoğlu, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T16:36+0300

2022-03-17T16:36+0300

2022-03-17T16:47+0300

ukrayna krizi

mevlüt çavuşoğlu

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Çavuşoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saat 16.00'da görüştüğünü de açıkladı.Çavuşoğlu, Kuleba ile görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.Çavuşoğlu, "8 Ekim’de stratejik planlama toplantımızı burada Lviv’de yapmıştık. Özellikle bu zor günlerde Lviv’e gelerek stratejik ortağımız Ukrayna’ya olan desteğimizi burada göstermek istedik." dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba