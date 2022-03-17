https://tr.sputniknews.com/20220317/eski-bulgaristan-basbakani-borisov-gozaltina-alindi-1054829661.html
Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov gözaltına alındı
Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov gözaltına alındı
Eski Bulgaristan Başbakanı ve Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi lideri Boyko Borisov’un geniş çaplı bir polis operasyonu sırasında gözaltına... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T23:53+0300
2022-03-17T23:53+0300
2022-03-17T23:53+0300
dünya
bulgaristan
boyko borisov
gözaltı
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Bulgaristan Ulusal Radyosu’nun (BNR) İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayandırdığı haberinde Boyko Borisov’un geniş çaplı bir polis operasyonu sırasında gözaltına alındığını duyurdu.Polisin birçok adreste arama yaptığı ve kanıtlara el koyduğu belirtilen haberde, Borisov’un yanı sıra eski iktidar partisi olan GERB’in diğer birkaç etkili isimlerinin de gözaltına alındığı bilgisi verildi.Radyonun haberine göre polis operasyonu, Avrupa savcılığının Bulgaristan'a sağlanan fonların kötüye kullanılması ile ilgili 120’den fazla olayı araştırması ile bağlantılı olarak gerçekleştirildi.Bulgaristan Ulusal Televizyonu ise İçişleri Bakanlığı kaynaklarına atıfla, eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov, parlamentoda eski Maliye Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova ve Borisov'un Basın Danışmanı Sevdalina Arnaudova'nın da gözaltına alındığını duyurdu.Diğer yandan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, gözaltı haberleri ile eşzamanlı olarak sosyal ağlar üzerinden, “Hiç kimse yasaların üstünde değildir” şeklinde bir mesaj paylaştı.
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bulgaristan, boyko borisov, gözaltı
Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov gözaltına alındı
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Eski Bulgaristan Başbakanı ve Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi lideri Boyko Borisov’un geniş çaplı bir polis operasyonu sırasında gözaltına alındığı öğrenildi.
Bulgaristan Ulusal Radyosu’nun (BNR) İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayandırdığı haberinde Boyko Borisov’un geniş çaplı bir polis operasyonu sırasında gözaltına alındığını duyurdu.
Polisin birçok adreste arama yaptığı ve kanıtlara el koyduğu belirtilen haberde, Borisov’un yanı sıra eski iktidar partisi olan GERB’in diğer birkaç etkili isimlerinin de gözaltına alındığı bilgisi verildi.
Radyonun haberine göre polis operasyonu, Avrupa savcılığının Bulgaristan'a sağlanan fonların kötüye kullanılması ile ilgili 120’den fazla olayı araştırması ile bağlantılı olarak gerçekleştirildi.
Bulgaristan Ulusal Televizyonu ise İçişleri Bakanlığı kaynaklarına atıfla, eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov, parlamentoda eski Maliye Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova ve Borisov'un Basın Danışmanı Sevdalina Arnaudova'nın da gözaltına alındığını duyurdu.
Diğer yandan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, gözaltı haberleri ile eşzamanlı olarak sosyal ağlar üzerinden, “Hiç kimse yasaların üstünde değildir” şeklinde bir mesaj paylaştı.