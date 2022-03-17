https://tr.sputniknews.com/20220317/eski-bulgaristan-basbakani-borisov-gozaltina-alindi-1054829661.html

Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov gözaltına alındı

Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov gözaltına alındı

Eski Bulgaristan Başbakanı ve Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi lideri Boyko Borisov’un geniş çaplı bir polis operasyonu sırasında gözaltına... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T23:53+0300

2022-03-17T23:53+0300

2022-03-17T23:53+0300

dünya

bulgaristan

boyko borisov

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/1042518667_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_64529fc06d50c53453b6a7bb9f83d2b2.jpg

Bulgaristan Ulusal Radyosu’nun (BNR) İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayandırdığı haberinde Boyko Borisov’un geniş çaplı bir polis operasyonu sırasında gözaltına alındığını duyurdu.Polisin birçok adreste arama yaptığı ve kanıtlara el koyduğu belirtilen haberde, Borisov’un yanı sıra eski iktidar partisi olan GERB’in diğer birkaç etkili isimlerinin de gözaltına alındığı bilgisi verildi.Radyonun haberine göre polis operasyonu, Avrupa savcılığının Bulgaristan'a sağlanan fonların kötüye kullanılması ile ilgili 120’den fazla olayı araştırması ile bağlantılı olarak gerçekleştirildi.Bulgaristan Ulusal Televizyonu ise İçişleri Bakanlığı kaynaklarına atıfla, eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov, parlamentoda eski Maliye Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova ve Borisov'un Basın Danışmanı Sevdalina Arnaudova'nın da gözaltına alındığını duyurdu.Diğer yandan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, gözaltı haberleri ile eşzamanlı olarak sosyal ağlar üzerinden, “Hiç kimse yasaların üstünde değildir” şeklinde bir mesaj paylaştı.

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bulgaristan, boyko borisov, gözaltı