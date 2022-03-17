https://tr.sputniknews.com/20220317/kemoterapide-sac-dokulmesine-karsi-buzdan-bere-ilaclarin-deriye-ulasmasini-engelliyor-1054813387.html

Kemoterapide saç dökülmesine karşı 'buzdan bere': İlaçların deriye ulaşmasını engelliyor

Kemoterapide saç dökülmesine karşı 'buzdan bere': İlaçların deriye ulaşmasını engelliyor

Kanser hastalarına uygulanan kemoterapi tedavisinde saç dökülmesinin önüne geçmek için tasarlanan soğutucu bere, büyük oranda saç dökülmesinin önüne geçiyor... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T14:30+0300

2022-03-17T14:30+0300

2022-03-17T14:33+0300

kanser

yaşam

soğutma

bere

kemoterapi

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Kemoterapi tedavisi, tümör hücrelerini yok ederken, hızlı çoğalan sağlıklı hücrelere de geçici olarak zarar verebiliyor. İnsan bedeninde en hızlı çoğalan hücrelere sahip olan saçlar, tedavi kapsamında alınan ilaçlar nedeniyle farklı oranlarda dökülmeye neden olabiliyor.Isı kontrollü olarak azaltılıyorDeri soğutmanın, 35 yılı aşkın bir süredir derinin ısısını düşürmek için kullanılan bir yöntem olduğunu söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Gülcan Bulut, deri ısısını birkaç derece azaltmanın, saç foliküllerine ulaşan kan miktarında bir sınırlama yaptığını söyledi:Başarı oranı yüksekBaşlığın toplam takılma süresinin 2 saatten 5 saate kadar değiştiğini belirten Uzm. Dr. Bulut, sonucu yüzlerce faktör etkileyebileceği için saç derisi soğutma sisteminin başarısının tam anlamıyla garanti olmadığına dikkat çekerek, “Bu faktörler yaş, saç şekli, saçın yapısı, tedavi edilen kanser türü ve tedavi süresince hastanın saçına nasıl baktığı ile alakalıdır. Yapılan araştırmalar tedavinin başarı oranının yüzde 70-90 arasında olduğunu göstermektedir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220204/ankara-universitesinden-kanser-tedavisinde-kemoterapi-ve-asiyi-birlestiren-yeni-yontem-1053463842.html

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kanser, soğutma, bere, kemoterapi