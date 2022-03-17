Medikal firması protez bacağa haciz gönderdi

“Trafik kazası geçirdim 2018 yılında, diz üstü olarak kestiler. Ardından medikalden protez gittik aldık. Protezi aldıktan sonra bir yıllık anlaşma yapmıştık ödemesiyle ilgili olarak. Bunu biz ödeyemedik ve mahkemeye başvurmuştum. Davada ben haklı olduğum halde ilk onları haklı göstermişti. Ondan sonra benim mağduriyetim anlaşılınca davayı tekrar çevirdik ve haklı oldum mahkeme bitti. Şu anda sigorta şirketi tarafından paramı alamıyorum. Bu yüzden de medikale borcumu ödeyemiyorum. Ödeyemediğimiz için de medikal tarafından icra takibi başlattılar. Ampute futbol oynamaya daha yeni başladım. Önceden futbol oynuyordum. Ayağımı kaybettikten sonra medikalde bir abinin tavsiyesiyle başladım. Şu anda 1 yıldır oynuyorum.”