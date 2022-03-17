https://tr.sputniknews.com/20220317/merkez-bankasi-faiz-kararini-aciklayacak-1054797423.html

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası 2022 yılının üçüncü faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T08:02+0300

2022-03-17T08:02+0300

2022-03-17T08:02+0300

ekonomi

merkez bankası

faiz

faiz oranı

faiz artırımı

faiz indirimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894893_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97185cfd9d344545ff107a96c4a3937c.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için gözler bugün yapılacak toplantının sonucuna çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu mart ayı faiz kararı ile piyasalara yön verecek.ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faiz oranında bir değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtti. AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.Bloomberg'in Şubat ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre de piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda politika faizini değiştirmesini beklemiyor.2022'nin ilk 2 ayında sabit tutulmuştuMerkez Bankası 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu.Merkez, ikinci faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz artırımı, faiz indirimi