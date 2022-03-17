Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220317/miss-world-2021in-kazanani-polonyali--bielewska-1054801678.html
Miss World 2021'in kazananı Polonyalı Bielewska
Miss World 2021'in kazananı Polonyalı Bielewska
Porto Riko'da düzenlenen Miss World 2021 dünya güzellik yarışmasında birincilik tacına uzanan güzel Polonya temsilcisi Karolina Bielewska oldu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T10:56+0300
2022-03-17T10:56+0300
yaşam
polonya
miss world
güzellik yarışması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054801653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb37bffe171f675bea60b3589c6f149.jpg
Bielewska, 97 ülkeden güzelin yarıştığı yarışmada tacı ülkesine götüren ikinci Polonyalı olarak kayıtlara geçti. Bielewska'yı Hindistan asıllı ABD'li Shree Saini ve Fildişi Sahili'nden Olivia Yace takip etti. Organizasyonun 16 Aralık 2021'de yapılması planlanıyordu ama koronavirüs nedeniyle tarih ertelenmişti. Yarışmada Türkiye'yi Dilara Korkmaz temsil etti.
https://tr.sputniknews.com/20211213/1051708678.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054801653_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_02dc9692222756b3e45f902bd4f5576b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, miss world, güzellik yarışması

Miss World 2021'in kazananı Polonyalı Bielewska

10:56 17.03.2022
© AFP 2022 / RICARDO ARDUENGOMiss World 2021
Miss World 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / RICARDO ARDUENGO
Abone olGoogle news
Porto Riko'da düzenlenen Miss World 2021 dünya güzellik yarışmasında birincilik tacına uzanan güzel Polonya temsilcisi Karolina Bielewska oldu.
Bielewska, 97 ülkeden güzelin yarıştığı yarışmada tacı ülkesine götüren ikinci Polonyalı olarak kayıtlara geçti. Bielewska'yı Hindistan asıllı ABD'li Shree Saini ve Fildişi Sahili'nden Olivia Yace takip etti.
Organizasyonun 16 Aralık 2021'de yapılması planlanıyordu ama koronavirüs nedeniyle tarih ertelenmişti.
Yarışmada Türkiye'yi Dilara Korkmaz temsil etti.
Kainat Güzellik Yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
YAŞAM
İsrail'de Omicron ve boykot çağrılarına rağmen Kainat Güzellik Yarışması: Taç, Hindistan'a gitti
13 Aralık 2021, 10:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала