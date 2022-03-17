https://tr.sputniknews.com/20220317/miss-world-2021in-kazanani-polonyali--bielewska-1054801678.html
Miss World 2021'in kazananı Polonyalı Bielewska
Miss World 2021'in kazananı Polonyalı Bielewska
Porto Riko'da düzenlenen Miss World 2021 dünya güzellik yarışmasında birincilik tacına uzanan güzel Polonya temsilcisi Karolina Bielewska oldu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T10:56+0300
2022-03-17T10:56+0300
2022-03-17T10:56+0300
yaşam
polonya
miss world
güzellik yarışması
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Bielewska, 97 ülkeden güzelin yarıştığı yarışmada tacı ülkesine götüren ikinci Polonyalı olarak kayıtlara geçti. Bielewska'yı Hindistan asıllı ABD'li Shree Saini ve Fildişi Sahili'nden Olivia Yace takip etti. Organizasyonun 16 Aralık 2021'de yapılması planlanıyordu ama koronavirüs nedeniyle tarih ertelenmişti. Yarışmada Türkiye'yi Dilara Korkmaz temsil etti.
https://tr.sputniknews.com/20211213/1051708678.html
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polonya, miss world, güzellik yarışması
Miss World 2021'in kazananı Polonyalı Bielewska
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Porto Riko'da düzenlenen Miss World 2021 dünya güzellik yarışmasında birincilik tacına uzanan güzel Polonya temsilcisi Karolina Bielewska oldu.
Bielewska, 97 ülkeden güzelin yarıştığı yarışmada tacı ülkesine götüren ikinci Polonyalı olarak kayıtlara geçti. Bielewska'yı Hindistan asıllı ABD'li Shree Saini ve Fildişi Sahili'nden Olivia Yace takip etti.
Organizasyonun 16 Aralık 2021'de yapılması planlanıyordu ama koronavirüs nedeniyle tarih ertelenmişti.
Yarışmada Türkiye'yi Dilara Korkmaz temsil etti.