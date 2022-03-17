https://tr.sputniknews.com/20220317/miss-world-2021in-kazanani-polonyali--bielewska-1054801678.html

Miss World 2021'in kazananı Polonyalı Bielewska

Miss World 2021'in kazananı Polonyalı Bielewska

Porto Riko'da düzenlenen Miss World 2021 dünya güzellik yarışmasında birincilik tacına uzanan güzel Polonya temsilcisi Karolina Bielewska oldu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T10:56+0300

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yaşam

polonya

miss world

güzellik yarışması

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Bielewska, 97 ülkeden güzelin yarıştığı yarışmada tacı ülkesine götüren ikinci Polonyalı olarak kayıtlara geçti. Bielewska'yı Hindistan asıllı ABD'li Shree Saini ve Fildişi Sahili'nden Olivia Yace takip etti. Organizasyonun 16 Aralık 2021'de yapılması planlanıyordu ama koronavirüs nedeniyle tarih ertelenmişti. Yarışmada Türkiye'yi Dilara Korkmaz temsil etti.

https://tr.sputniknews.com/20211213/1051708678.html

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polonya, miss world, güzellik yarışması