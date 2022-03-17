Narkotik: 'İlk uyuşturucu deneme yaşı 15 yaş altına düştü' verisi, raporlarımızın hiçbirinde yok

"Haber metninin 'İnternetten Alıyorlar' başlığı altında sunulan bölümde, internetten uyuşturucu alınmasına ilişkin herhangi bir veri konmamıştır. Ayrıca aynı başlık altında bulunan 'ilk deneme yaşı yüzde 23'le 15 yaş altı' verisi, üretilen raporlarımızın hiçbirinde bulunmamaktadır. Haberde TÜİK 2019 yılı Türkiye geneli 15 yaş altı nüfus oranı olan yüzde 23,1'in kullanıldığı değerlendirilmektedir. 'Yüzde 85 sokak satıcısından alıyor' spotundaki rakam 2019 yılında yapılan NARKOLOG çalışmasında madde kullanıcıların 'genel temin şekli' bakımından doğrudur. Ancak bu rakam, toplumun ve ailelerin dikkatinin çekilmesi bakımından 'ilk temin şekli' ile birlikte gösterilmelidir. Çünkü maddeyi ilk temin şekli, 2019 yılında yüzde 75,1, 2020 yılında yüzde 75,9, 2021 yılında ise yüzde 78,3'lük oranla arkadaş ve yakın çevresidir. Yapılan haberde doğru olan bazı rakamalar birbirine karıştırılarak olumsuz bir algı oluşturulmaya çalıştırılmış, hiçbir raporumuzda bulunmayan veriler ise varmış gibi gösterilmiştir. Haberde çarpıtılarak verilen ve dezenformasyon amacı taşıdığı yapılmış yorumuna, 2020 Türkiye Uyuşturucu Raporu'nun 96'ncı 2021 Türkiye Uyuşturucu Raporu'nun ise 86'ncı sayfalarından ulaşılabilir."