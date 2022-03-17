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https://tr.sputniknews.com/20220317/rusya-benzinin-en-ucuz-oldugu-ulkeler-listesine-dahil-edildi-1054823483.html
Rusya, benzinin en ucuz olduğu ülkeler listesine dahil edildi
Rusya, benzinin en ucuz olduğu ülkeler listesine dahil edildi
Rusya, dünyanın en ucuz benzine sahip ülkelerinden biri oldu. Global Petrol Prices portalının 14 Mart'ta yayınlanan analizine göre Rusya, 95 oktan benzin... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T18:13+0300
2022-03-17T18:13+0300
ekonomi
benzin
fiyat
rusya
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Portalın yayınladığı verilere göre en ucuz petrol ürünlerine sahip ilk üç ülke Venezüella (0,025 dolar/litre), Libya (0,032 dolar/litre) ve İran (0,051 dolar/litre) oldu. Rusya’yı bu parametrede ayrıca Suriye, Cezayir, Angola, Kuveyt, Kazakistan, Nijerya ve Türkmenistan solladı.Rusya’da 95 oktan benzinin litre fiyatı 0.431 dolar iken ABD'de ise o sırada 1.239 dolar olarak gösterildi (listede 83. sıra). En pahalı benzin ise Hong Kong’da (2.879 dolar/litre), Monako'da (2.477 dolar/litre) ve Hollanda'da (2.432 dolar/litre).Bununla birlikte veriler satın alma gücü bakımından değerlendirildiğinde (portal, sürücülerin 40 litrelik depoyu doldurmak için harcadıkları aylık gelirin yüzdesini baz alıyor) ABD, 4. sıraya yükseliyor. Amerikalılar aylık gelirlerinin yüzde 0.9'unu benzine harcarken, Lüksemburg sakinleri gelirlerinin yüzde 0.8’i, Kuveyt sakinleri yüzde 0.7’si ve Katar sakinleri yüzde 0.6'sı ile benzin satın alıyor.Rusya ise bu gösterge bakımından listede 17. sırada yer alıyor, Ruslar aylık gelirlerinin yüzde 2'sini benzine harcıyor.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilleri dün Rusya’da akaryakıt fiyatlarına devlet düzenlemesi getirilmesini önerdi. Duma Sanayi ve Ticaret Komisyonu, 11 Mart'ta ilgili mevzuat değişikliklerini Bakanlar Kurulu'na sunmuştu. Buna göre Batı’nın yaptırımları yürürlükte kaldıkça hükümet, benzin ve motorin için toptan ve perakende fiyatlarına limit getirme hakkına sahip olacak.
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benzin, fiyat, rusya

Rusya, benzinin en ucuz olduğu ülkeler listesine dahil edildi

18:13 17.03.2022
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya - Moskova * benzin istasyonu
Rusya - Moskova * benzin istasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya, dünyanın en ucuz benzine sahip ülkelerinden biri oldu. Global Petrol Prices portalının 14 Mart'ta yayınlanan analizine göre Rusya, 95 oktan benzin fiyatı bakımından 11. sırada yer aldı.
Portalın yayınladığı verilere göre en ucuz petrol ürünlerine sahip ilk üç ülke Venezüella (0,025 dolar/litre), Libya (0,032 dolar/litre) ve İran (0,051 dolar/litre) oldu. Rusya’yı bu parametrede ayrıca Suriye, Cezayir, Angola, Kuveyt, Kazakistan, Nijerya ve Türkmenistan solladı.
Rusya’da 95 oktan benzinin litre fiyatı 0.431 dolar iken ABD'de ise o sırada 1.239 dolar olarak gösterildi (listede 83. sıra). En pahalı benzin ise Hong Kong’da (2.879 dolar/litre), Monako'da (2.477 dolar/litre) ve Hollanda'da (2.432 dolar/litre).
Bununla birlikte veriler satın alma gücü bakımından değerlendirildiğinde (portal, sürücülerin 40 litrelik depoyu doldurmak için harcadıkları aylık gelirin yüzdesini baz alıyor) ABD, 4. sıraya yükseliyor. Amerikalılar aylık gelirlerinin yüzde 0.9'unu benzine harcarken, Lüksemburg sakinleri gelirlerinin yüzde 0.8’i, Kuveyt sakinleri yüzde 0.7’si ve Katar sakinleri yüzde 0.6'sı ile benzin satın alıyor.
Rusya ise bu gösterge bakımından listede 17. sırada yer alıyor, Ruslar aylık gelirlerinin yüzde 2'sini benzine harcıyor.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilleri dün Rusya’da akaryakıt fiyatlarına devlet düzenlemesi getirilmesini önerdi.
Duma Sanayi ve Ticaret Komisyonu, 11 Mart'ta ilgili mevzuat değişikliklerini Bakanlar Kurulu'na sunmuştu. Buna göre Batı’nın yaptırımları yürürlükte kaldıkça hükümet, benzin ve motorin için toptan ve perakende fiyatlarına limit getirme hakkına sahip olacak.
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