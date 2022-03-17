https://tr.sputniknews.com/20220317/rusya-lideri-putin-erdogan-ile-telefonda-gorustu-1054821706.html

Rusya lideri Putin, Erdoğan ile telefonda görüştü

Rusya lideri Putin, Erdoğan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T17:15+0300

2022-03-17T17:15+0300

2022-03-17T17:59+0300

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

ukrayna krizi

telefon görüşmesi

rusya

türkiye

ukrayna

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Türkiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, görüşmenin gerçekleştiği bilgisini doğrulayarak, Putin’in bugünkü programında yer aldığı bilgisini paylaştı.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti.Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını can-ı gönülden arzu ettiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara’da misafir etme teklifini yineledi.Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.Erdoğan, Putin'e Türklerin tahliyesine katkısı nedeniyle minnettarlığını ifade ettiKremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'e Türk vatandaşlarının Ukrayna topraklarından tahliyesine katkısı nedeniyle minnettar olduğunu söyledi. Açıklamada, "Görüşmede, insani bileşene özel vurgu yapıldı. Erdoğan, Türk vatandaşlarının Ukrayna topraklarından tahliye edilmesinin yanı sıra Azak Denizi havzasındaki Rus limanlarından Türk yük gemilerinin güvenli şekilde çıkışındaki katkısından dolayı minnettarlığını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.'Lavrov-Çavuşoğlu görüşmelerinin sonuçlarına olumlu not verildi'Ukrayna'daki özel askeri harekatla çeşitli hususların istişare edildiğini, Putin'in Erdoğan'a Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında bilgi verdiğini aktaran Kremlin, "İkili gündemdeki konular etraflı olarak ele alındı. Dışişleri bakanlarının Antalya ve Moskova'da kısa süre önce yaptıkları görüşmelerin sonuçlarına olumlu not verildi. Enerji sektöründe stratejik projelerin hayata geçirilmesi de dahil karşılıklı fayda sağlayan ticari ve ekonomik işbirliğini daha da geliştirme niyeti belirtildi" bilgisini paylaştı.Kremlin, Putin ve Erdoğan'ın iki ülke arasında çeşitli düzeylerdeki temaslara devam edilmesini kararlaştırdığını ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220317/disisleri-bakani-cavusoglu-ukraynali-mevkidasiyla-gorustu-1054819113.html

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, telefon görüşmesi, rusya, türkiye, ukrayna