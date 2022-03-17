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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/rusya-lideri-putin-erdogan-ile-telefonda-gorustu-1054821706.html
Rusya lideri Putin, Erdoğan ile telefonda görüştü
Rusya lideri Putin, Erdoğan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T17:15+0300
2022-03-17T17:59+0300
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
ukrayna krizi
telefon görüşmesi
rusya
türkiye
ukrayna
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Türkiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, görüşmenin gerçekleştiği bilgisini doğrulayarak, Putin’in bugünkü programında yer aldığı bilgisini paylaştı.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti.Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını can-ı gönülden arzu ettiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara’da misafir etme teklifini yineledi.Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.Erdoğan, Putin'e Türklerin tahliyesine katkısı nedeniyle minnettarlığını ifade ettiKremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'e Türk vatandaşlarının Ukrayna topraklarından tahliyesine katkısı nedeniyle minnettar olduğunu söyledi. Açıklamada, "Görüşmede, insani bileşene özel vurgu yapıldı. Erdoğan, Türk vatandaşlarının Ukrayna topraklarından tahliye edilmesinin yanı sıra Azak Denizi havzasındaki Rus limanlarından Türk yük gemilerinin güvenli şekilde çıkışındaki katkısından dolayı minnettarlığını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.'Lavrov-Çavuşoğlu görüşmelerinin sonuçlarına olumlu not verildi'Ukrayna'daki özel askeri harekatla çeşitli hususların istişare edildiğini, Putin'in Erdoğan'a Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında bilgi verdiğini aktaran Kremlin, "İkili gündemdeki konular etraflı olarak ele alındı. Dışişleri bakanlarının Antalya ve Moskova'da kısa süre önce yaptıkları görüşmelerin sonuçlarına olumlu not verildi. Enerji sektöründe stratejik projelerin hayata geçirilmesi de dahil karşılıklı fayda sağlayan ticari ve ekonomik işbirliğini daha da geliştirme niyeti belirtildi" bilgisini paylaştı.Kremlin, Putin ve Erdoğan'ın iki ülke arasında çeşitli düzeylerdeki temaslara devam edilmesini kararlaştırdığını ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220317/disisleri-bakani-cavusoglu-ukraynali-mevkidasiyla-gorustu-1054819113.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, telefon görüşmesi, rusya, türkiye, ukrayna

Rusya lideri Putin, Erdoğan ile telefonda görüştü

17:15 17.03.2022 (güncellendi: 17:59 17.03.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girErdoğan, Putin
Erdoğan, Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti.
Türkiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, görüşmenin gerçekleştiği bilgisini doğrulayarak, Putin’in bugünkü programında yer aldığı bilgisini paylaştı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti.
Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını can-ı gönülden arzu ettiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara’da misafir etme teklifini yineledi.
Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

Erdoğan, Putin'e Türklerin tahliyesine katkısı nedeniyle minnettarlığını ifade etti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'e Türk vatandaşlarının Ukrayna topraklarından tahliyesine katkısı nedeniyle minnettar olduğunu söyledi.
Açıklamada, "Görüşmede, insani bileşene özel vurgu yapıldı. Erdoğan, Türk vatandaşlarının Ukrayna topraklarından tahliye edilmesinin yanı sıra Azak Denizi havzasındaki Rus limanlarından Türk yük gemilerinin güvenli şekilde çıkışındaki katkısından dolayı minnettarlığını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

'Lavrov-Çavuşoğlu görüşmelerinin sonuçlarına olumlu not verildi'

Ukrayna'daki özel askeri harekatla çeşitli hususların istişare edildiğini, Putin'in Erdoğan'a Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında bilgi verdiğini aktaran Kremlin, "İkili gündemdeki konular etraflı olarak ele alındı. Dışişleri bakanlarının Antalya ve Moskova'da kısa süre önce yaptıkları görüşmelerin sonuçlarına olumlu not verildi. Enerji sektöründe stratejik projelerin hayata geçirilmesi de dahil karşılıklı fayda sağlayan ticari ve ekonomik işbirliğini daha da geliştirme niyeti belirtildi" bilgisini paylaştı.
Kremlin, Putin ve Erdoğan'ın iki ülke arasında çeşitli düzeylerdeki temaslara devam edilmesini kararlaştırdığını ekledi.
Mevlüt Çavuşoğlu - Atina - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
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