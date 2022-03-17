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https://tr.sputniknews.com/20220317/sinopta-servis-soforu-kiz-cocuklarini-taciz-iddiasiyla-tutuklandi-1054825467.html
Sinop'ta servis şoförü, kız çocuklarını taciz iddiasıyla tutuklandı
Sinop'ta servis şoförü, kız çocuklarını taciz iddiasıyla tutuklandı
Sinop’ta kurs öğrencilerini taşıyan servis şoförü, kız çocuklarını taciz ettiği şikayeti üzerine tutuklandı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T19:45+0300
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türkiye
çocuk istismarı
sinop
çocuk
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İddiaya göre, kurs öğrencisi kızların, ailelerine 'servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu' söylemeleri üzerine aileler durumdan şikayetçi oldu. Servis şoförü, emniyet güçlerince Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. İfadesinin ardından gözaltında tutulan servis şoförü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
türkiye
sinop
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çocuk istismarı, sinop, çocuk

Sinop'ta servis şoförü, kız çocuklarını taciz iddiasıyla tutuklandı

19:45 17.03.2022
© Şebnem Kaçar/csgorselarsiv.org istismarın affı olmaz
istismarın affı olmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© Şebnem Kaçar/csgorselarsiv.org
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Sinop’ta kurs öğrencilerini taşıyan servis şoförü, kız çocuklarını taciz ettiği şikayeti üzerine tutuklandı.
İddiaya göre, kurs öğrencisi kızların, ailelerine 'servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu' söylemeleri üzerine aileler durumdan şikayetçi oldu. Servis şoförü, emniyet güçlerince Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. İfadesinin ardından gözaltında tutulan servis şoförü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
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