https://tr.sputniknews.com/20220317/sinopta-servis-soforu-kiz-cocuklarini-taciz-iddiasiyla-tutuklandi-1054825467.html

Sinop'ta servis şoförü, kız çocuklarını taciz iddiasıyla tutuklandı

Sinop'ta servis şoförü, kız çocuklarını taciz iddiasıyla tutuklandı

Sinop’ta kurs öğrencilerini taşıyan servis şoförü, kız çocuklarını taciz ettiği şikayeti üzerine tutuklandı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T19:45+0300

2022-03-17T19:45+0300

2022-03-17T19:45+0300

türkiye

çocuk istismarı

sinop

çocuk

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İddiaya göre, kurs öğrencisi kızların, ailelerine 'servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu' söylemeleri üzerine aileler durumdan şikayetçi oldu. Servis şoförü, emniyet güçlerince Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. İfadesinin ardından gözaltında tutulan servis şoförü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

türkiye

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çocuk istismarı, sinop, çocuk