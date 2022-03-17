https://tr.sputniknews.com/20220317/sinopta-servis-soforu-kiz-cocuklarini-taciz-iddiasiyla-tutuklandi-1054825467.html
Sinop'ta servis şoförü, kız çocuklarını taciz iddiasıyla tutuklandı
Sinop'ta servis şoförü, kız çocuklarını taciz iddiasıyla tutuklandı
Sinop’ta kurs öğrencilerini taşıyan servis şoförü, kız çocuklarını taciz ettiği şikayeti üzerine tutuklandı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T19:45+0300
2022-03-17T19:45+0300
2022-03-17T19:45+0300
türkiye
çocuk istismarı
sinop
çocuk
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İddiaya göre, kurs öğrencisi kızların, ailelerine 'servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu' söylemeleri üzerine aileler durumdan şikayetçi oldu. Servis şoförü, emniyet güçlerince Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. İfadesinin ardından gözaltında tutulan servis şoförü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
türkiye
sinop
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çocuk istismarı, sinop, çocuk
Sinop'ta servis şoförü, kız çocuklarını taciz iddiasıyla tutuklandı
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Sinop’ta kurs öğrencilerini taşıyan servis şoförü, kız çocuklarını taciz ettiği şikayeti üzerine tutuklandı.
İddiaya göre, kurs öğrencisi kızların, ailelerine 'servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu' söylemeleri üzerine aileler durumdan şikayetçi oldu. Servis şoförü, emniyet güçlerince Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. İfadesinin ardından gözaltında tutulan servis şoförü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.