Tunceli'de belediye önünde katı atık tesisi protestosu: 55 bin ağacı korumak için buradayız

"Köylerimizi, derelerimizi korumak için buradayız. Sayın Maçoğlu; ağacın, çalının, yaban hayatının, su kaynaklarının, köylerin hiç olmadığı yerler mevcutken neden Sütlüce? Hiç tanımadığımız Erzincan İdare Mahkemesi’nin bilirkişi heyetinin raporuna yalan ve palavralarla neden itiraz ettiniz? Neden kendi yandaşınız mühendislere rapor hazırlatarak kamuoyunu yalan ve palavralarla yanıltıyorsunuz? Kendinize yakın mühendislere hazırlattığınız raporda geçen 130 santimetreden kısa genç fidanlar orman değil mi? Orman ekosistemini korumuyor mu? Birkaç kişi diyorsun. Sütlüce halkı burada. Sandığı koy, çıkan karara saygı duy. Avrupa’dan gelecek olan para ve rant uğruna köylerimizden doğamızdan vazgeçmeyeceğiz. 55 bin ağacı kesmeni istemiyoruz. Yaşam alanımıza müdahale etmeni istemiyoruz. Yaban hayatını yok etmeni istemiyoruz. Bu diyarlarımızı çöp yığını altında bırakmanı istemiyoruz. Yüzyıllardır nesilden nesile yaşadığımız köylerden bizi göç ettirmeni istemiyoruz. Bunlardan birisini yapmaya kalkarsan söz, yetki, karar hakkımızı kullanarak istifanı istiyoruz. Karardan vazgeçilinceye kadar her ayın birinci perşembe günü belediye önünde olmaya devam edeceğiz."