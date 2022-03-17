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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/yok-baskani-ozvar-ukraynadan-yatay-gecis-ve-ozel-ogrencilik-icin-3-bin-583-kisi-basvurdu-1054801914.html
YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şimdiye kadar Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle öğrenimlerini yarıda bırakmak... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T11:08+0300
2022-03-17T11:15+0300
ukrayna krizi
erol özvar
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
öğrenci
başvuru
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Rusya'nın Donbass operasyonu nedeniyle Ukrayna'da yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Türk öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Özvar, Ukrayna'da operasyon tahliye işlemlerinin Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonunda titizlikle yürütüldüğünü hatırlattı. Özvar, Ukrayna’da bulunan üniversitelerde öğrenim görerek, mezun statüsünü kazanmış kişilerin YÖK'e 'diploma denklik' başvurusu yapma hakkı bulunduğunu kaydederek, "Bu bakımdan geçmişte veya yakın zamanlarda mezun olmuş olan vatandaşlarımız kurulumuza başvuruda bulunabilirler. Başvuru belgelerinin derlenmesine ilişkin adayların yaşayabileceği zorluklar, savaş durumu bulunan ülkelerden yapılacak diploma denklik başvurularında istisnai tutulacak hususlara ilişkin daha önceki uygulamalarımız kapsamında yeniden değerlendirilebilir" dedi.Özvar, Ukrayna’yı terk etmek zorunda kalan Türk vatandaşı öğrencilerin, henüz mezun statüsünü kazanamadıkları için denklik başvurusunda bulunamadığını belirtrek, "Ukrayna’ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak, yatay geçiş yapabilmeleri konusunda kolaylık sağlanacaktır. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde 'özel öğrenci' statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir. Bunun için öğrencilerin öncelikle Yükseköğretim Kurulu'muzun resmi internet adresinde kendileri için açılan sayfaya ulaşmaları ve gerekli formu doldurmaları gerekmektedir" diye konuştu.Erol Özvar, şimdiye kadar eğitim ve öğretimini yarıda bırakan ve Türkiye'ye dönmek zorunda kalan 3 bin 583 öğrencinin yatay geçiş ve özel öğrencilik imkanından faydalanmak için başvuruda bulunduğunu kaydetti. Özvar, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalanılacağı konusunun daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220311/yok-baskani-ozvar-ukraynadan-gelen-ogrencilerin-basvurusu-3-bini-buldu-1054646842.html
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erol özvar, yök, yükseköğretim kurulu (yök), öğrenci, başvuru

YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu

11:08 17.03.2022 (güncellendi: 11:15 17.03.2022)
© AA / Resul RehimovYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA / Resul Rehimov
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şimdiye kadar Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle öğrenimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan 3 bin 583 kişinin yatay geçiş ve özel öğrencilik statüsü için başvuruda bulunduğunu söyledi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Rusya'nın Donbass operasyonu nedeniyle Ukrayna'da yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Türk öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Prof. Dr. Özvar, Ukrayna'da operasyon tahliye işlemlerinin Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonunda titizlikle yürütüldüğünü hatırlattı.
Özvar, Ukrayna’da bulunan üniversitelerde öğrenim görerek, mezun statüsünü kazanmış kişilerin YÖK'e 'diploma denklik' başvurusu yapma hakkı bulunduğunu kaydederek, "Bu bakımdan geçmişte veya yakın zamanlarda mezun olmuş olan vatandaşlarımız kurulumuza başvuruda bulunabilirler. Başvuru belgelerinin derlenmesine ilişkin adayların yaşayabileceği zorluklar, savaş durumu bulunan ülkelerden yapılacak diploma denklik başvurularında istisnai tutulacak hususlara ilişkin daha önceki uygulamalarımız kapsamında yeniden değerlendirilebilir" dedi.
Özvar, Ukrayna’yı terk etmek zorunda kalan Türk vatandaşı öğrencilerin, henüz mezun statüsünü kazanamadıkları için denklik başvurusunda bulunamadığını belirtrek, "Ukrayna’ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak, yatay geçiş yapabilmeleri konusunda kolaylık sağlanacaktır. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde 'özel öğrenci' statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir. Bunun için öğrencilerin öncelikle Yükseköğretim Kurulu'muzun resmi internet adresinde kendileri için açılan sayfaya ulaşmaları ve gerekli formu doldurmaları gerekmektedir" diye konuştu.
Erol Özvar, şimdiye kadar eğitim ve öğretimini yarıda bırakan ve Türkiye'ye dönmek zorunda kalan 3 bin 583 öğrencinin yatay geçiş ve özel öğrencilik imkanından faydalanmak için başvuruda bulunduğunu kaydetti. Özvar, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalanılacağı konusunun daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.
Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
Ukrayna krizi
YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan gelen öğrencilerin başvuru sayısı 3 bini buldu
11 Mart, 17:03
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