https://tr.sputniknews.com/20220317/yok-baskani-ozvar-ukraynadan-yatay-gecis-ve-ozel-ogrencilik-icin-3-bin-583-kisi-basvurdu-1054801914.html

YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu

YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şimdiye kadar Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle öğrenimlerini yarıda bırakmak... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T11:08+0300

2022-03-17T11:08+0300

2022-03-17T11:15+0300

ukrayna krizi

erol özvar

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

öğrenci

başvuru

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Rusya'nın Donbass operasyonu nedeniyle Ukrayna'da yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Türk öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Özvar, Ukrayna'da operasyon tahliye işlemlerinin Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonunda titizlikle yürütüldüğünü hatırlattı. Özvar, Ukrayna’da bulunan üniversitelerde öğrenim görerek, mezun statüsünü kazanmış kişilerin YÖK'e 'diploma denklik' başvurusu yapma hakkı bulunduğunu kaydederek, "Bu bakımdan geçmişte veya yakın zamanlarda mezun olmuş olan vatandaşlarımız kurulumuza başvuruda bulunabilirler. Başvuru belgelerinin derlenmesine ilişkin adayların yaşayabileceği zorluklar, savaş durumu bulunan ülkelerden yapılacak diploma denklik başvurularında istisnai tutulacak hususlara ilişkin daha önceki uygulamalarımız kapsamında yeniden değerlendirilebilir" dedi.Özvar, Ukrayna’yı terk etmek zorunda kalan Türk vatandaşı öğrencilerin, henüz mezun statüsünü kazanamadıkları için denklik başvurusunda bulunamadığını belirtrek, "Ukrayna’ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak, yatay geçiş yapabilmeleri konusunda kolaylık sağlanacaktır. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde 'özel öğrenci' statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir. Bunun için öğrencilerin öncelikle Yükseköğretim Kurulu'muzun resmi internet adresinde kendileri için açılan sayfaya ulaşmaları ve gerekli formu doldurmaları gerekmektedir" diye konuştu.Erol Özvar, şimdiye kadar eğitim ve öğretimini yarıda bırakan ve Türkiye'ye dönmek zorunda kalan 3 bin 583 öğrencinin yatay geçiş ve özel öğrencilik imkanından faydalanmak için başvuruda bulunduğunu kaydetti. Özvar, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalanılacağı konusunun daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220311/yok-baskani-ozvar-ukraynadan-gelen-ogrencilerin-basvurusu-3-bini-buldu-1054646842.html

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erol özvar, yök, yükseköğretim kurulu (yök), öğrenci, başvuru