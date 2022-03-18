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Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T07:28+0300
2022-03-18T07:28+0300
türkiye
acele kamulaştırma kararı
rize
resmi gazete
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Rize'nin Yağlıtaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, il merkezinde bulunan dolgu alanlarındaki yapı kalitesi açısından risk teşkil eden yapılar ile muhtelif bölgelerdeki riskli yapıların nakledilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.
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acele kamulaştırma kararı, rize, resmi gazete

Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

07:28 18.03.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Rize'nin Yağlıtaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, il merkezinde bulunan dolgu alanlarındaki yapı kalitesi açısından risk teşkil eden yapılar ile muhtelif bölgelerdeki riskli yapıların nakledilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.
Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.
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