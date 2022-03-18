https://tr.sputniknews.com/20220318/acele-kamulastirma-karari-resmi-gazetede-1054834134.html

Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T07:28+0300

2022-03-18T07:28+0300

2022-03-18T07:28+0300

türkiye

acele kamulaştırma kararı

rize

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044547489_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3dba608bf6cb02a3c6b74a43b462917.jpg

Rize'nin Yağlıtaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, il merkezinde bulunan dolgu alanlarındaki yapı kalitesi açısından risk teşkil eden yapılar ile muhtelif bölgelerdeki riskli yapıların nakledilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.

türkiye

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

acele kamulaştırma kararı, rize, resmi gazete