https://tr.sputniknews.com/20220318/acele-kamulastirma-karari-resmi-gazetede-1054834134.html
Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T07:28+0300
2022-03-18T07:28+0300
2022-03-18T07:28+0300
türkiye
acele kamulaştırma kararı
rize
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044547489_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3dba608bf6cb02a3c6b74a43b462917.jpg
Rize'nin Yağlıtaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, il merkezinde bulunan dolgu alanlarındaki yapı kalitesi açısından risk teşkil eden yapılar ile muhtelif bölgelerdeki riskli yapıların nakledilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.
türkiye
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044547489_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_90b5be2880d84e56a6306adaeb56defb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
acele kamulaştırma kararı, rize, resmi gazete
Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
Abone ol
Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Rize'nin Yağlıtaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, il merkezinde bulunan dolgu alanlarındaki yapı kalitesi açısından risk teşkil eden yapılar ile muhtelif bölgelerdeki riskli yapıların nakledilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.
Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.