https://tr.sputniknews.com/20220318/ak-parti-21-martta-metaverse-toplantisi-gerceklestirecek-cumhurbaskani-erdogan-da-katilacak-1054834779.html

AK Parti 21 Mart'ta 'Metaverse toplantısı' gerçekleştirecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti 21 Mart'ta 'Metaverse toplantısı' gerçekleştirecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart’ta AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nın düzenleyeceği “Forum... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T08:38+0300

2022-03-18T08:38+0300

2022-03-18T08:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

metaverse

ak parti

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AK Parti, 21 Mart’ta “Forum Metaverse” toplantısı gerçekleştirecek. Partinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. “Metaverse teknolojisini anlamak ve doğru yorumlamak” amacıyla düzenlenen programda Metaverse’in toplumsal, ekonomik, dini ve siyasi boyutları ele alınacak. Milliyet’e konuşan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Metaverse’ün sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik teknolojileri ile adeta internetin yeni bir aşaması olduğuna işaret etti. Programın “Metaverse ve Değerler” başlıklı bölümde de Metaverse dünyasının İslam inancı ve değerlerine etkileri tartışılacak.

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recep tayyip erdoğan, metaverse, ak parti