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AK Parti 21 Mart'ta 'Metaverse toplantısı' gerçekleştirecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
AK Parti 21 Mart'ta 'Metaverse toplantısı' gerçekleştirecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart’ta AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nın düzenleyeceği “Forum... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T08:38+0300
2022-03-18T08:39+0300
politika
recep tayyip erdoğan
metaverse
ak parti
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AK Parti, 21 Mart’ta “Forum Metaverse” toplantısı gerçekleştirecek. Partinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. “Metaverse teknolojisini anlamak ve doğru yorumlamak” amacıyla düzenlenen programda Metaverse’in toplumsal, ekonomik, dini ve siyasi boyutları ele alınacak. Milliyet’e konuşan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Metaverse’ün sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik teknolojileri ile adeta internetin yeni bir aşaması olduğuna işaret etti. Programın “Metaverse ve Değerler” başlıklı bölümde de Metaverse dünyasının İslam inancı ve değerlerine etkileri tartışılacak.
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recep tayyip erdoğan, metaverse, ak parti

AK Parti 21 Mart'ta 'Metaverse toplantısı' gerçekleştirecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

08:38 18.03.2022 (güncellendi: 08:39 18.03.2022)
© AA metaverse toplantısı
metaverse toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart’ta AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nın düzenleyeceği “Forum Metaverse” toplantısına katılacak.
AK Parti, 21 Mart’ta “Forum Metaverse” toplantısı gerçekleştirecek. Partinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
“Metaverse teknolojisini anlamak ve doğru yorumlamak” amacıyla düzenlenen programda Metaverse’in toplumsal, ekonomik, dini ve siyasi boyutları ele alınacak.
Milliyet’e konuşan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Metaverse’ün sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik teknolojileri ile adeta internetin yeni bir aşaması olduğuna işaret etti. Programın “Metaverse ve Değerler” başlıklı bölümde de Metaverse dünyasının İslam inancı ve değerlerine etkileri tartışılacak.
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